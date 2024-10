A SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet JÖNNI-MENNI címmel.

Ki hogyan közlekedik? Biciklivel, űrhajóval, szél szárnyán vagy a gondolat erejével? Az úton poroszkál, a földbe fúr alagutat, táltos hátán repül vagy könyvek lapjaiba mélyed? Benzin hajtja vagy a kíváncsiság? Akadályokat kerülget, ellenfeleket győz le vagy jótevők segítik? Emberek, állatok, a fantázia teremtményei és eszmék jövés-menését vizsgáljuk a tavaszi Szitakötőben, és átgondolhatjuk az út fogalmát is, hiszen néha nem a cél a fontos, hanem hogy jó irányba tartsunk.

Várjuk a didaktikus stílust nagy ívben kerülő, a 8 éven felüli olvasókat megszólító verseket, meséket, prózákat és ismeretterjesztő cikkeket. Az ismeretterjesztő cikkek a természettudomány vagy a társadalomtudomány szempontjából is tárgyalhatják a témát.

Terjedelmi határok

VERS | 16 soros

MESE | 2800 leütés szóközzel együtt

CIKK | 3200 leütés szóközzel együtt

Egy pályázó több művet is beküldhet, de kérjük, hogy még publikálatlan művekkel pályázzanak. Az online megjelenést is publikációnak tekintjük. Várjuk határon túli pályázók műveit is.

Javasoljuk, hogy a pályázók előzetesen tájékozódjanak a Szitakötőt jellemző hangvételről és nyelvi színvonalról. Bár a folyóirat gyerekeknek szól, a pályázatra felnőtt alkotók munkáit várjuk.

A műveket elektronikus úton lehet feltölteni: https://palyazat.ligetmuhely.com/

Kérjük, emailben ne küldjenekpályázatot!

A beérkező műveket folyamatosan olvassuk, minden pályázónak elektronikus úton válaszolunk.

A szerkesztőség által kiválasztott művek megjelennek a Szitakötő folyóiratban.

A sikeres pályázók szerzői honoráriumot és további publikálási lehetőséget kapnak.

Beküldési határidő | 2024. december 9.

További információ | Horgas Judit palyazat [kukac] ligetmuhely.com

Forrás: pafi.hu