Mesék a karácsonyfa alól – meseíró pályázat

Te is sóvárogva gondolsz egy téli hóeséssel kezdődő hajnalra vagy éppen arra a napra, amikor meglátod a karácsonyfa színes fényeit? Ha igen, akkor ez a meseíró pályázat most neked szól!



Találj ki egy olyan téli mesét, amiben szerepel egy állat vagy egy szép helyszín, vagy éppen egy számodra kedves személy. Írd le – sőt, ha van kedved, mondd is fel is fel diktafonra – a mesédet és küldd el a [email protected] címre 2024. november 30-ig. Ha hanganyagként is elküldöd a mesédet, akkor hálából kitalálunk neked valami extra ajándékot is. Ez egy olyan varázslatos pályázat, ahová gyerekek és felnőttek is egyaránt pályázhatnak. A legszebb történeteket neves színészek olvassák majd fel a Csukás Meserádióban. Figyelem, a mesék hossza maximum három oldalas lehet!

Ne feledjétek: Mesék a karácsonyfa alól – A Csukás Meserádió első karácsonyán.

Tehát a csodás és izgalmas történeteket elektronikus formában várjuk a csukasmeseradio@mtva.hu e-mail címre. Ha hanganyagot is készítenétek, akkor ezt is erre az e-mail címre küldjétek el. A papíralapú, kinyomtatott vagy kézzel írt meséket pedig a Csukás Meserádió szerkesztőségébe várjuk.

Címünk: CSUKÁS MESERÁDIÓ Budapest, Kunigunda útja 64. 1037. A 2024. november 30-ig postára adott meséket még elfogadjuk!

Eredményhirdetés: 2024. december 16. Az Esti mese – Csillagok esti mesefényben műsorunk után!

A borítékra írjátok rá a küldő nevét, címét, életkorát és a játék címét: „Mesék a karácsonyfa alól”. Ne feledjétek! Kiskorú pályázóink írásai csak a szülői beleegyező nyilatkozattal érvényesek!

Díjaink:

Első helyezett: (felnőtt és gyermek kategória)

A felnőtt és gyermek kategória győztesei az M2 gyermekcsatornán látják majd viszont a meséjüket.

Második helyezett: (felnőtt és gyermek kategória)

A felnőtt és gyermek kategória második helyezettjei szenteste, az Esti mese – Csillagok esti mesefényben című ünnepi műsorunkban hallgathatják meg a meséjüket.

Harmadik helyezett: (felnőtt és gyermek kategória)

A felnőtt és gyermek kategória harmadik helyezettjei pedig karácsony másnapján a Csukás Meserádióban hallgathatják meg a meséjüket.

Forrás: mediaklikk.hu