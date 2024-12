MOTION Összművészeti kiállítás

Az A.P.Art Gallery Budapest MOTION című Összművészeti kiállítására nyílt pályázatot hirdet.

Kortárs magyar művészek jelentkezését várjuk, akik munkáikban a „mozgás” témáját dolgozzák fel, legyen az mint alapvető inspiráció vagy a témából kiindulva új alkotások létrehozása.

A végzettség nem feltétel, de elvárás, hogy a pályázók rendelkezzenek releváns referenciával, melyet csatolni kell.

Olyan műveket keresünk, amelyek nem csupán esztétikai élményt nyújtanak, hanem mélyebb, gondolatébresztő üzenetet közvetítenek a mozgás témáján keresztül.

A kiválasztott alkotásoknak képesnek kell lenniük arra, hogy a közönség számára egyedi módon és igényes kifejezésformákban mutassák be a mozgás univerzális és örökérvényű jelentőségét.

Várjuk a jelentkezéseket a következő kategóriákban:

Festészet

Grafika

Fotó

Szobrászat

Installáció

Performance előadás

Az alkotások a következő gondolatokra reflektálhatnak:

– A mozgás minden létező alapvető jellemzője. Az atomok rezgése, a természet körforgása, az emberi fejlődés dinamikája mind mozgásban tartják világunkat. A kiállítás célja, hogy bemutassa, hogyan érhetjük tetten a mozgást a művészetben, és miként reflektál ez az élet különböző aspektusaira.

– Az alkotások az áramlás, a változás és az energia metaforáiként új perspektívákat kell hogy nyissanak. A statikus szemlélet már nem elegendő; a világ folyamatosan alakul, és ezt a művészetnek is tükröznie kell.

– A mozgás mint téma a társadalmi változásokat is tükrözi. A klímaváltozás, a migráció, a technológiai forradalom mind olyan folyamatok, amelyek mozgásban tartják világunkat, de egyben kihívásokat is hoznak. A globális problémákra utaló alkotásokat is várjuk, mely inspirálja a nézőt a cselekvésre és a felelősségvállalásra.

– A természet mozgása – a szelek, a víz áramlása, az évszakok váltakozása – nemcsak inspirációként szolgál, hanem figyelmeztetésként is, hogy meg kell őriznünk a bolygónk dinamikus egyensúlyát. A természetes rendszerek törékenységére és megőrzésének fontosságára is reflektálhatnak a művészek.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Maximálisan nevezhető művek száma: 8 darab

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK / NEVEZÉSI DÍJ

1db ALKOTÁS 14 900Ft

2-4 db ALKOTÁS 23 000Ft

5-8 db ALKOTÁS 29 000Ft

Sík művek mérete: Nem haladhatja meg a 100x100cm méretet.

Térbeli művek mérete: Nem haladhatja meg a 70x70cm, Magasság: 200cm

Performance előadás maximum 3 fővel

PÁLYÁZATI ADATLAP: https://www.apartgallery.hu/palyazat-jelentkezes/

Jelentkezési határidő: 2024. december 10.

A benyújtott pályázati alkotásokból a MOTION kiállításra szakmai zsűri válogat.

Eredmény értesítés: 2024.december 20-ig.

KIÁLLÍTÁS IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE

Időpont: 2025. január 18 – február 14.

1. Helyszín: 20Artsteps / A.P.Art Gallery Budapest

2. Virtuális kiállítás

Forrás: pafi.hu