Szavazz Te is kedvenc pedagógusodra!

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA) keretén belül Kiss Gyula tanár által létrehozott „Kárpátaljai Magyar Kultúráért Alap” Kedvenc tanárom címmel honlapot hozott létre abból a célból, hogy díjazza a szavazás alapján kiválasztott pedagógusokat.

A honlap címe: www.kedvenctanarom.org.ua.

Az az óvónő, tanító és tanár nyer, aki 2026. december 7. 24.00 óráig a legtöbb szavazatot kapja. A verseny nyílt, mindenki javasolhatja kedvenc pedagógusát, és joga van a benevezettekre egy szavazatot leadni.

A nyertes pedagógusok díjazása számíthatnak,valamint az erre a díjazásra beérkezett céladományok összegét is egyenlően osztjuk el a három nyertes között. A verseny keretén belül lehetőség lesz határon inneni és túli anyagi felajánlások révén növelni a díjazásra szánt alapösszeget.

Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány

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