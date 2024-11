Valentin 2025 – szerelmes vers verseny

„Valentin 2025. – Az év trubadúrja” szerelmes vers verseny és antológia az Irodalmi Rádió pályázata lehetőség az Irodalmi Rádió Bálint-napi antológiájában való publikálásra, felolvasóesten való szereplésre, az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra, valamint „Az év trubadúrja 2025.” cím és díj elnyerésére.

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának e-mail címe: [email protected]

3. A pályázat címe: „Valentin 2025. – Az év trubadúrja”

4. A pályázat célja: Szerelmes versek és szerelmes történetek megörökítése és közzététele a 2025. évi Bálint-nap alkalmából, egy szerelmes versekből álló antológia szerkesztése és megjelentetése 2025 februárjának elejére.

További cél az értékes versek, rövidprózák, mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges alkotók támogatása. A sikeresen szereplő szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

5. Pályázhatnak:

bárki, aki magyar nyelven alkot, életkortól függetlenül

Kategóriák:

A) 6-18 évesek

B) 19-59 évesek

C) 60 év felettiek

6. Megjelenés:

Antológiában: A helyezett és sikeresen szerepelt művekből válogatáskötetet készítünk, amit az eredményhirdetésen bemutatunk, s amit 2025. február elejétől meg lehet majd vásárolni a lira.hu hálózatában is.

Felolvasóesten: A helyezett és sikeresen szerepelt alkotásokból felolvasunk az eredményhirdetésen, amit 2025. februárjában, az egyik szombaton tervezünk megvalósítani a Fedák Sári Színházban (részletek később).

7. A pályázat formai követelményei:

Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.

Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező

Egy mű maximális hossza max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:

– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla

(Kérünk, hogy a pályaművekben ne alkalmazz több hasábot! Amennyiben szükségesnek látjuk a szerkesztés során, megtesszük mi. Köszönjük!)

Kizárólag a weboldalunkon található pályázati űrlapon lehet benyújtani a pályázatot:

Kitöltöm az ŰRLAPot, pályázatot adok be

Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.

Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

8. A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:

Formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsület-sértés, stb.)

9. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2024. december 20.

10. Pályázati díj:

Beküldött művenként 1000 Ft+ÁFA = 1270 Ft

(beküldött alkotásonként, pályamunkánként egyezerkettőszázhetven forint).

A rádió blogszerzőinek az első beküldött alkotás térítésmentes.

A blogszerzők listája: https://irodalmiradio.hu/alkotok/

A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat.

Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.

A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

11. További információk kérhetők:

Telefonon: 70/616-8684

vagy e-mail-ben: [email protected]

12. Zsűrizés:

Az antológiába bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió szerkesztői, Zsoldos Árpád és Adrienn végzik.

14. Eredményhirdetés:

Tervezett dátum: 2025 februárjának egyik szombatján. Helyszín: Fedák Sári Színház (További részletekkel később jelentkezünk, az antológiába bekerülő művek szerzőit január végéig meghívjuk a rendezvényre.)

15. Jutalmazás:

A legjobb alkotások szerzői oklevelet és könyvjutalmat kapnak, alkotásaik megjelenési lehetőséget kap-nak orgánumainkban, felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.

Kategóriánként első, második és harmadik helyezések is kiosztásra kerülnek.

Az első helyezettek megkapják szerkesztőségünktől „Az év trubadúrja 2025.” kitüntető címet és díjat.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé. Tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, általunk kiadott könyveiket népszerűsítjük.

16. Antológia rendelés és átvétel:

A sikeresen szereplő alkotásokból antológiát készítünk. A pályázó a pályázatban való részvétellel elfogadja, hogy legalább 1 példányt köteles megrendelnie a könyvből. Az elkészült könyv ára 4000 Ft lesz.

A könyvet az eredményhirdetéssel egybekötött könyvbemutatón lehet majd megvásárolni szerkesztőségünktől. (Csak az a szerző köteles megvásárolni, aki bekerült a kötetbe.)

Aki nem tud eljönni a rendezvényre, az a pályázó az eredményhirdetést követő 30 napon belül köteles megvásárolni a megrendelt példányait a lira.hu hálózatán keresztül. A vásárlásról szóló bizonylat (blokk vagy számla) lefotózott vagy beszkennelt példányát a [email protected] ímélcímre kérjük a vásárlást követő 5 napon belül elküldeni.

17. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db elektronikus példány a pályamunkából

– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött elektronikus példány a pályázati űrlapból

– nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj

– nem magyar nyelvű a pályamunka

– jogsértő tartalmú a pályamunka

– nem rendel antológiát a pályázó

– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

18. Előzmények (az előző két évi rendezvény és antológia):

– 2024.: https://irodalmiradio.hu/2023/10/19/valentin-2024-szerelmes-vers-verseny/

– 2023.: https://irodalmiradio.hu/2022/11/14/56399/

19. Melléklet

Kitöltöm az ŰRLAPot, pályázatot adok be

