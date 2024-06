Szeretnél Te is bekerülni, a tavaly megjelent, nagysikerű; Varázslatos Mesketék mesekönyv második kötetébe? Most itt a lehetőség, hogy a Te meséd vagy versed is bekerüljön, egy minőségi mesekönyvbe!

A Meskete.hu közösségi meseportál pályázatot hirdet nyomtatott mesekönyvben való megjelenésre, amelynek tervezett megjelenése 2024 novembere.

A pályázaton mindenki részt vehet, aki saját művet publikál a meskete.hu állatos mesék kategóriájába és hozzájárul a kiadási feltételekhez.

A pályázatra való jelentkezés egy-egy művel díjmentes!

Egy szerző azonban megtöbbszörözheti a bekerülési esélyeit, amennyiben előfizet Prémium tagságunkra, amely lehetővé teszi számára, hogy akár három művel is indulhasson a pályázaton.

Idén terjedelmi korlátokat is bevezetünk, így mese esetén minimum 2000, maximum 6500 karaktert várunk, versek esetén minimum 5 versszak és 600 karakter, maximum 10 versszak és 2000 karakter a limitáció.

– Fogadott művek: mesék és gyerekeknek szóló versek

– Feltétel: írói profil és a mese feltöltése a meskete.hu portálra

– Téma: Állatos mesék (ebbe a kategóriába töltsd fel!)

– Terjedelem mese esetén: minimum 2000, maximum 6.500 karakter

– Terjedelem vers esetén: minimum 5 versszak és 600 karakter, maximum 10 versszak és 2000 karakter

– Célcsoport korosztálya: óvodás és kisiskolás gyermekek

– Pályázati időszak: 2024. 04. 26.-2024. 06. 30.

– Nyeremény: megjelenési lehetőség a Varázslatos Mesketék II: CsodaPatak című mesekönyvben

– Kiadott mesekönyv paraméterei: A4 méretű, színes, 100+ oldalas, kemény borítós, cérnafűzött kivitel, vastag lapokkal, csodaszép illusztrációkkal, gyerekrajzokkal…

Zsűritagok:

Földes Eszter – színésznő

– színésznő Pálfi Krisztina – énekes, dalszövegíró (Apacuka zenekar)

– énekes, dalszövegíró (Apacuka zenekar) Suhai Niki – FullAnyuuuu

– FullAnyuuuu Czirják Erika – meseíró, meseterapeuta

– meseíró, meseterapeuta Hétvári Andrea – költő, meseíró

A szakmai zsűri így különböző látásmódok alapján lesz képes megtalálni a legjobb meséket.

A pályázati időszak: 2024. 04. 26. – 2024. 06. 30, amelyet egy belső ellenőrzési kör után a szakmai zsűri kiértékelése követ. A benyújtott pályázatokra azonban nem csak a felkért zsűritagok, hanem a Meskete.hu közössége is szavazhat. A könyvbe tehát közönségszavazás útján is lehetőség van bekerülni!

A közönségszavazás és a zsűrizés 2024. 07. 01-től, 2024. 07. 31-ig tart.

A közönségszavazatok egy külön gomb segítségével adhatóak majd le, ami egységesen júliustól fog megjelenni a pályázatban résztvevő meséknél. A pályázaton megjelenő meséknek saját gyűjtő oldalt is elérhetővé teszünk, ahol az összes nevező mese és vers megtalálható lesz.

A nyertesek kihirdetése után történik a szerződéskötés a szerzőkkel és ezzel egyidőben újra meghirdetésre kerül majd az illusztrátori és gyerekrajz pályázatunk, a terveink szerint 2024. 07. 22. és 2024. 08. 22 között.

Miután az illusztrátori és gyermekrajz pályázat nyerteseivel is szerződtünk és miután a meseírói pályázat anyagai átestek a korrektúrázáson és szerkesztésen, következik a végső anyag tördelése.

Akárcsak az előző kötet esetében, úgy a Varázslatos Mesketék II: CsodaPatak is A4-es méretű, több, mint 100 oldalas, cérnakötésű, kemény borítású, minőségi mesekönyv lesz, amely ezúttal már a Meskete Könyvkiadó gondozásában jelenik meg.

Pályaműveket sajnos nem áll módunkban más digitális formában (pl. e-mailen keresztül) vagy nyomtatott formában átvenni. A szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a kiírást módosítsák és a határidőt meghosszabbítsák.

A pályázat teljes leírása és feltételei a következő linken keresztül érhetőek el:

https://meskete.hu/palyazat/meseiro-palyazat-2024/3

Forrás: pafi.hu