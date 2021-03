Mottó: “Minden forrásom belőled fakad.” (Zsolt 87,7)

Célunk, hogy az Ars Sacra Fesztivál programjain keresztül mai társadalmunk találkozzon a hagyományos zsidó-keresztény alapokon nyugvó európai kultúrával és fölfedezze annak sokrétű gazdagságát a művészet segítségével.

Határon innen és túl várjuk a csatlakozókat, akik a fesztivál keretében művészeti programokkal kapcsolódnak az eseménysorozathoz.

KIK CSATLAKOZHATNAK?

Múzeumok, kiállítóhelyek, galériák és műtermek – szakrális kiállítással, tárlatvezetéssel, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal

Kulturális központok, művelődési házak – színházak, képző- és iparművészek, előadóművészek, mozgásmúvészek bevonásával

Képző- és iparművészek – kiállítással, nyitott műteremmel

Zeneművészek – koncerttel

Színházak – szakrális témájú színdarabokkal, irodalmi estekkel

Templomok – a templom bemutatásával, kiállítások, előadások, koncertek befogadásával

Iskolák – irodalmi, színi előadásokkal, versmondó estekkel, kiállítással, zenei programokkal

Helytörténészek, művészettörténészek, építészek – szakrális épületek bemutatásával, tematikus kirándulások, séták szervezésével

XV. ARS SACRA FESZTIVÁL – 2021. SZEPTEMBER 4-12.

A CSATLAKOZÁS MÓDJA:

Regisztráljon a http://www.ars-sacra.hu oldalon és töltse fel programját 2021. június 15-ig

A Fesztiválra olyan új, vagy már meglévő programmal lehet jelentkezni, amely a Fesztivál idején – akár egy rövid ideig is – ingyenesen látogatható, ill. az online térben ingyenesen megtekinthető.

A jövő évben előre nem látható egészségügyi helyzetre való tekintettel, igyekezzünk a programokat online módon is előkészíteni. Online kiállítások, előre felvett múzeum bemutatók, koncertek, amit valós időben be tudunk mutatni. A határidőn túl feltöltött programok sem vesznek el, technikai okok miatt már nem kerülhetnek be a nyomtatott programfüzetbe, de a honlapon meghirdetjük.

Információ: 2021-ben a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus miatt az Ars Sacra Fesztivál programjait előbbre hoztuk, az Ars Sacra Filmfesztivált szeptember 12-20 között a szokott időben szervezzük meg.

ARS SACRA ALAPÍTVÁNY

ars – sacracaars – sacra.hu

1014 Budapest, Tárnok u. 5.

http://www.ars-sacra.hu

Forrás: pafi.hu