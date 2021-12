Mondd el ma: Mézédes élet

A méz már ősidők óta helyet kap az ember életében. Több területen is használjuk. Olyan személyeket kerestem meg, akik munkájukban, mindennapjaikban kapcsolatban vannak e termékkel, ők mondják el tapasztalataikat, eredményeiket.

Sütő Kata, kozmetikus:

A mézes masszázs a méz gyógyító erejével tisztítja a szervezetet, mégpedig a vákuum hatására. Évszázadok óta hagyomány a tibeti, valamint az orosz gyógyászatban. Harminc féle ásványi anyagot tartalmaz: magnéziumot, káliumot, vitaminokat, nyolcvan százalékban szőlőcukorból áll. Használják a test különböző részein, de leggyakrabban a hátra, arcra, térdre. Ezen kívül méregtelenítő, baktériumölő, antioxidáns, gyulladás gátló, ezért a pattanásos arcra is használjuk, mint pakolást. Hasonlít a masszázs a köpölyözéshez. Testkezelésnél fokozza a vérbőséget és tágítja a pórusokat. Ezáltal a méz hatóanyaga mélyebb rétegekbe, a kötőszövetbe kerül. Vákuum hatására a felgyülemlett salakanyagok kiürülnek. Ezért vákuumhatást kell képezni a kéz és az arcbőr között. Segít a hámsejtek leválasztásában, feszesíti és táplálja a bőrt.

Sütő Kata

Gilpert Beatrix, cukrászmester:

A méz ősidők óta használt termék. A piramisokban is találtak olyan leleteket, amelyek bizonyítják, hogy már abban az időben is készítettek mézes tésztákat. Ezt később a görögök is átvették, de csak csemegeként gyűjtötték. Aztán állatformájú mézeskalácsokat sütöttek és ezt áldozták fel az isteneknek az élő állatok helyett. Később a gyógyhatását is elismerték.

Közel 70 gyógyhatása van, sok vitamin található benne. Gyerekeknél, felnőtteknél köhögés ellen jó. A konyhában cukorpótlónak használjuk: teába, kávéba, mézeskalácsba, süteményekbe, mint például a mézes lapok, amelynek nagyon sok fajtája van. Most nagyon divatos az egészséges táplálkozás, és az egészséges desszerteknél látjuk, hogy cukor helyett mézzel készítik el azokat. Az 1200-as években kolostorokban kezdtek el először mézeskalácsokat sütni, szentek képeivel ellátva. Ezeket karácsonyi vásárokon árusították. Innen terjedt el valószínűleg a mézeskalács és a karácsony kapcsolata. Ma már, ha beleszagolunk, rögtön a karácsony jut eszünkbe.

A mézeskaláccsal mostanában komolyabban foglalkozom. Az volt a második tanfolyam, amire eljutottam. Tehát olyan nyolc éve készítem. Egy nagy álmom volt. Ma már nem csak a karácsonynak a szimbóluma, hanem egész évben használjuk, például szülinapi tortán, vagy csak egyszerűen kidíszítve, becsomagolva ajándékozzuk. Mézeskalács terén mindig van hova fejlődni. Most is már egész városokat, maketteket vagy művészi képeket is készítenek belőle. Ezért néha nem is eszik meg, hanem megőrzik emlékbe. Nagy igény van rá, mert finom és egészséges is. Sajnos nem mindenki használhatja, mert egyes embereknél allergiát vált ki. Szerencsére itt nálunk lehet jó minőségű mézet is szerezni.

Gilpert Beatrix

Szűcs Zoltán, méhész:

Kisgyerekkoromban nagymamámnál nyaraltam, és a szomszédban voltak méhek. Nagyon tetszett nekem, ahogy a bácsik azokban a nagy sapkában jártak. A kerítéshez dőlve, bámulva néztem. Mindig kíváncsi voltam, hogy hogyan működik ez. Családunkban nem volt méhész, én voltam az első. Csodálkozott is mindenki, hogy miért kezdtem bele. Hát, szerintem gyerekkoromból jött a vágy, az érdeklődés. Először csak hobbiként, most pedig megélhetésként van jelen az életünkben. Amióta méhészkedem, mindig van mézünk, napi szinten használjuk teába, kávéba, mézeskalácsba. Nagyon jó így, mert a cukor már nagyon rossz minőségű. A méz egészségesebb, mert immunerősítő. Mindenkinek azt tudom mondani, hogy minden nap egyen egy kanál mézet az egészsége megőrzése érdekében. Sokan az akácmézet részesítik előnyben. Én megmondom őszintén, nem nagyon szeretem. A legjobb méz a tavaszi vegyes virágméz. Igaz, megkristályosodik, de nekem az jön be a legjobban.

Szűcs Zoltán

Bunda Petra, tanuló:

Nagyon szeretem a mézet. Szeretem a mézes teát, a mézeskalácsot, a mézes kekszet, a mézes kürtös kalácsot, a mézes sült almát, a mézes Negro cukorkát. Azért jó a méz, mert édes, finom, mégsem cukor. Tudom, hogy a kis méhecskék készítik el: összeszedik a virágport, hazaviszik, és ott az emberek már elkészítik véglegesen.

Bunda Petra

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma