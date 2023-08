Ezt az egyszerű, cukormentes és tápláló desszertet bátran fogyaszthatják cukorbetegek, kisgyerekek is – utóbbiakkal az elkészítése nagyszerű közös program is lehet. Mellesleg „banánmentésre” is kiválóan alkalmas e sütemény.

Recept nyomtatása Étkezés Desszert Konyha Amerikai Adag 9 db Alapanyagok 200 g banánpüré

180 g aprított zabpehely

1 tk sütőpor

1 tojás

1 dl tej

1 ek holland kakaópor

olajos magvak a tetejére ízlés szerint Leírás Valamennyi hozzávalót alaposan elkeverjük, muffinformába öntjük (ízlés szerint banándarabkákat, diót stb. szórhatunk rá), és 165 fokon aranybarnára sütjük. Megjegyzések Jó étvágyat kívánunk!

Kárpátalja.ma