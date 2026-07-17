Tzatziki csirkenyárssal – könnyű nyári fogás
Ha egy friss, laktató, mégis könnyed nyári ételt keresünk, a tzatzikivel tálalt csirkenyárs tökéletes választás. A fűszeres, szaftos csirkemell és a sült zöldségek remekül harmonizálnak a hűsítő joghurtos uborkamártással. Családi ebédre, hétvégi vacsorára vagy vendégváró fogásként is kiváló választás.
Alapanyagok
A csirkenyárshoz:
- 60 dkg csirkemellfilé
- 1 közepes cukkini
- 1 db nagy piros kaliforniai paprika
- 1 db közepes lilahagyma
- 20 dkg csiperkegomba
- 2 ek olívaolaj
- 2 gerezd fokhagyma
- 1 tk füstölt paprika
- 1 tk oregánó
- fél tk kakukkfű
- só ízlés szerint
- frissen őrölt fekete bors ízlés szerint
A tzatzikihez:
- 40 dkg görög joghurt
- 1 db kígyóuborka
- 2 gerezd fokhagyma
- 1 ek olívaolaj
- 1 tk citromlé
- 1 ek aprított friss kapor vagy menta elhagyható
- só ízlés szerint
- bors ízlés szerint
Leírás
- A csirkemellet vágjuk egyforma, falatnyi kockákra. Az olívaolajat keverjük össze a zúzott fokhagymával, a füstölt paprikával, az oregánóval, a kakukkfűvel, sóval és borssal. Forgassuk bele a csirkedarabokat, majd lefedve pácoljuk legalább egy órán át, de még jobb, ha néhány órát vagy egy egész éjszakát a hűtőben pihen.
- Közben készítsük elő a zöldségeket. A cukkinit vastagabb karikákra vagy félkarikákra, a kaliforniai paprikát nagyobb kockákra, a lilahagymát cikkekre vágjuk, a gombát pedig megtisztítjuk.
- A bepácolt csirkét és a zöldségeket felváltva húzzuk nyársakra: lilahagyma, csirkemell, cukkini, piros paprika, gomba – majd ismételjük a sorrendet, amíg minden hozzávaló elfogy.
- A nyársakat helyezzük sütőrácsra, alájuk tegyünk sütőpapírral bélelt tepsit, amely felfogja a lecsepegő szaftot. Előmelegített, 200 °C-os sütőben süssük 25–30 percig. Félidőben fordítsuk meg a nyársakat, hogy minden oldaluk egyenletesen piruljon. Az utolsó 3–5 percben grillfokozatra is kapcsolhatjuk a sütőt, így a hús és a zöldségek szép pirult kérget kapnak.
- A tzatzikihez az uborkát reszeljük le, enyhén sózzuk meg, majd 10 perc elteltével alaposan nyomkodjuk ki a levét. Keverjük össze a görög joghurttal, a zúzott fokhagymával, az olívaolajjal, a citromlével és az aprított kaporral vagy mentával. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd tálalás előtt legalább 20 percre tegyük hűtőbe, hogy az ízek összeérjenek.
- A forró csirkenyársakat bőséges adag tzatzikivel kínáljuk. Friss pitával, pirított lepénykenyérrel vagy egy könnyű salátával kiegészítve teljes értékű, mediterrán hangulatú fogást kapunk.
Megjegyzések
Tipp: A pácolt csirkét már előző este is elkészíthetjük, így még ízletesebb és szaftosabb lesz sütés után. Ha fából készült nyársakat használunk, sütés előtt legalább 30 percre áztassuk vízbe, így nem égnek meg a grillen. Jó étvágyat kívánunk!
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