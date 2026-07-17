Tzatziki csirkenyárssal – könnyű nyári fogás

A csirkemellet vágjuk egyforma, falatnyi kockákra. Az olívaolajat keverjük össze a zúzott fokhagymával, a füstölt paprikával, az oregánóval, a kakukkfűvel, sóval és borssal. Forgassuk bele a csirkedarabokat, majd lefedve pácoljuk legalább egy órán át, de még jobb, ha néhány órát vagy egy egész éjszakát a hűtőben pihen.

Közben készítsük elő a zöldségeket. A cukkinit vastagabb karikákra vagy félkarikákra, a kaliforniai paprikát nagyobb kockákra, a lilahagymát cikkekre vágjuk, a gombát pedig megtisztítjuk.

A bepácolt csirkét és a zöldségeket felváltva húzzuk nyársakra: lilahagyma, csirkemell, cukkini, piros paprika, gomba – majd ismételjük a sorrendet, amíg minden hozzávaló elfogy.

A nyársakat helyezzük sütőrácsra, alájuk tegyünk sütőpapírral bélelt tepsit, amely felfogja a lecsepegő szaftot. Előmelegített, 200 °C-os sütőben süssük 25–30 percig. Félidőben fordítsuk meg a nyársakat, hogy minden oldaluk egyenletesen piruljon. Az utolsó 3–5 percben grillfokozatra is kapcsolhatjuk a sütőt, így a hús és a zöldségek szép pirult kérget kapnak.

A tzatzikihez az uborkát reszeljük le, enyhén sózzuk meg, majd 10 perc elteltével alaposan nyomkodjuk ki a levét. Keverjük össze a görög joghurttal, a zúzott fokhagymával, az olívaolajjal, a citromlével és az aprított kaporral vagy mentával. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd tálalás előtt legalább 20 percre tegyük hűtőbe, hogy az ízek összeérjenek.