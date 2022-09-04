Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 382 дитини

Станом на ранок 4 вересня 2022 року більше ніж 1122 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 382 дитини загинули та понад 740 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 204, Київській – 116, Миколаївській – 71, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора