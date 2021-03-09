Відкрито пам’ятник жертвам комунізму в інституті ім. Ференца Ракоці ІІ

25 лютого вшанували пам’ять жертв комуністичної диктатури в угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ. З цієї нагоди урочисто, та у вузькому колі, був відкритий пам’ятник скульптора, Пейтера Матл, під назвою «Гузбан».

Однією з найбільших трагедій на Закарпатті є «маленький робот», під час якого близько тридцяти тисяч угорських чоловіків було депортовано до таборів для військовополонених. Понад десять тисяч з них ніколи не змогли повернутися додому. Про них згадує робота Пейтер Матл, створення якої підтримало консульство Угорщини в Берегові. Пам’ятник знаходиться у дворі інституту Ференца Ракоці ІІ.

– Це чорний день в історії. У цей день ми згадуємо мучеників, героїв, жертв переслідувань, всі пригноблені та покалічені сім’ї. Так сказав Сіладі Матяш, генеральний консул у Берегові. Він наголосив, що робота Пейтера Матл гідна, й викликає спогад про жахи та людські страждання того часу.

Ільдіко Орос, президент угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, оживила події минулого, визначальні моменти комуністичних репресій.

– Ми вважаємо важливим ознайомити учнів з цими подіями. Нехай це трапляється при викладанні історії, або у зв’язку з педагогікою, адже педагогіка – це наука про життя. І комунізм дуже сильно втрутився в наше життя – повідомила Ільдіко Орос

Вона підкреслила, що з сьогоднішнього дня скульптура нагадуватиме всім, що радянська диктатура вимагала незліченних жертв на Закарпатті, і що наша доля була виткана комунізмом. Наші проблеми все ще є там, де їх тоді посадили.

Скульптор Пейтер Матл інтерпретував присутнім думки поета Густава Барти, наголошуючи, що цією скульптурою , ми віддаємо данину нашому духовному миру. Трифігурна скульптурна композиція фіксує фази емоційної брижі, від туги до безпорадності, яку переживає людина, втрачаючи з якихось причин душевну рівновагу та свободу. Тривога, відчай та страх стали настільки частиною угорців Закарпаття, що кожен міг бачити себе у трьох відтінках, вирізаних із дуба.

Після виступів, представники історичних церков освятили пам’ятник та попросили Божого благословення для всіх присутніх.

Захід завершився покладанням вінків.

М.М.

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