Відкриття навчального року в Фаховому коледжі Закарпатського угорського iнституту iм. Ференца Ракоцi II.

Урочисте відкриття навчального року Фахового коледжу Закарпатського угорського iнституту iм. Ференца Ракоцi II. вiдбулося 6 вересня у формi екуменічного богослужіння.

Вiдкриття було проведенно в римо-католицький церквi в Береговi. На екуменічному богослужінні представники римської, греко-католицької та реформатської церков передали послання Бога присутнім.

Спочатку привітав учнiв Черничко Степан, ректор Закарпатського угорського iнституту iм. Ференца Ракоцi II. Він побажав учням успіхів та наполегливості у навчальному році.

Директор фахового коледжу, Каталін Шоош назвала новий навчальний рік незвичайним, адже цього року в навчальний заклад було прийнято 118 першокурсникiв. У попередньому навчальному році майже 80% випускників Фахового коледжу продовжили навчання у Закарпатському угорському iнститутi iм. Ференца Ракоцi II, що наповнює керівників закладу радістю та задоволенням. «Вам може пощастити, тому що ви перший розпочинаєте навчальний рік у новому будинку», – зауважила директор коледжу.

Пiсля цього Йожеф Бачкаі, генеральний консул Генерального консульства Угорщини в м. Ужгород привітав присутніх.

Студентка другого курсу Фахового коледжу, Антонія Туроці побажала всiм багато успіхів віршем Магди Сабо «Вiрити».









Марусинець Мар’яна, директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації привітала студентів зі святом знань. Вона передала добрі побажання голови облдержадміністрації, Анатолія Полоcкова, наголосила на важливості збереження угорської мови та культури на Закарпатті. Вона висловила вдячність представникам консульства, а також керівництву iнституту за їхню віру, прагнення та наполегливість.

Текст присяги першокурсникiв прочитала Едіна Адам. Після цього ректор, Черничко Степан та директор, Каталін Шоош привітали першокурсникiв рукостисканням.

Ілдіко Ороc, голова ЗУI iм. Ференца Ракоцi II. у своїй заключній промові наголосила на важливості успішного відновлення. Вона підкреслила яка важлива віра в Бога. Закiнчила свою промову цитатою угорського спiвака Акош: «Ти тут, щоб побачити все, зрозуміти слово, прочитати написане. Ти тут, щоб вивчити все, піднятися в небо, щоб не впасти в порох».

Подiя завершилася благословенням священникiв та оспівуванням Заклику.