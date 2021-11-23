В Україні визнані наукові ступені істориків ЗУI iм. Ференца Ракоцi II

28 жовтня 2021 року Міністерство освіти і науки України видало наказ про національне визнання наукових ступенів, здобутих за кордоном. У документі також вказані імена чотирьох істориків, члени кафедри історії та суспільних наук ЗУI iм. Ференца Ракоцi II, якi захистили свої докторськi (аспiрантурськi) дисертації в Угорщині.

Відповідно до Наказу № 1154 Міністерство освіти і науки України визнає дипломи Ласла Брауна, Борнобаша Кейса та Імре Сакала отримані в Докторській школі історії та етнографії Дебреценського Університету та диплом Федіра Молнара в Докторській школі історії Будапештського університету ім. Лоранда Етвеша.

Дисертації, які були визнані:

Імре Сакал (2015): «Земельне питання і політика переселення на Закарпатті у період Першої Чехословацької республіки (1919–1938)»

Ласло Браун (2017): Історія «Верховинської акції» у 1897–1910 роках

Борнобаш Кейс (2018): «Відображення селянського способу життя в матеріальній культурі угорців Угочанщини»

Федiр Молнар (2018): «Історія Мукачівської греко-католицької єпархії в 1848–1849 рр.»

Редакція «Kárpátalja.ma» вітає Вас!

Каталiн Поллоi

Kárpátalja.ma