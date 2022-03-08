Закарпаття отримала гуманітарний вантаж від Угорщини

Державний секретар Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Томаш Варга, Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бочкаі та керівник Угорської екуменічної служби Ласло Легел передали 10 вантажівок гуманітарної допомоги для підтримки регіонів, у яких зараз надзвичайно важка ситуація.

Отримали медичне обладнання, продукти харчування, засоби гігієни тощо на загальну суму 2 млрд форінтів. Вантаж облікують і одразу транспортують у «гарячі» точки, щоб допомога якнайшвидше дійшла до людей.

Forrás: Viktor Mikita/Facebook