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Закарпаття отримала гуманітарний вантаж від Угорщини

Szerző: | 2022.03.08., 13:35 | Hовини

A kép forrása: Viktor Mikita/Facebook

Державний секретар Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Томаш Варга, Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бочкаі та керівник Угорської екуменічної служби Ласло Легел передали 10 вантажівок гуманітарної допомоги для підтримки регіонів, у яких зараз надзвичайно важка ситуація.

Отримали медичне обладнання, продукти харчування, засоби гігієни тощо на загальну суму 2 млрд форінтів. Вантаж облікують і одразу транспортують у «гарячі» точки, щоб допомога якнайшвидше дійшла до людей.

Forrás: Viktor Mikita/Facebook

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