Допомога біженцям у Сюртівській територіальній громаді

Територіальна громада с. Сюрте надає допомогу біженцям з 24 лютого 2022 року. Були створені місця для проживання переселенцям у дитсадках наступних сіл: Тийглаш, Ратівці, Часлівці, Паладь-Комарівці, Великі Геївці, Малі Геївці. Взагалом вдалося створити 258 місць.

14 березня вони надали прихисток ще для 188 переселенців, з них 90 жінок, 69 дітей та 39 чоловіків. Їхнє забезпечення повністю взяла на себе територіальна громада. Сільський голова повідомляє, що територіальна громада взяла на себе всі комунальні витрати за Часлівську спецшколу-інтернат, якою користується територіальна оборона.

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