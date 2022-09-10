Діти з Тернополя в палаці Перені

ГО «Про Культура Субкарпатіка» мала можливість працювати в палаці завдяки програмі ЄС «artspace». Громадська організація приготувала для дітей з Тернополя ремесельні заняття, гастрономічні та музичні програмами. Також надала їм можливість відпочити від днів сповненим повітряними тривогами, оскільки вони так чи інакше постраждали від жахів війни.

Після екскурсії на території палацу група провела невеликий тур на сусідню гору. Повернувшись до закладу, вони займалися ремесельними заняттями, а потім могли виготовляти традиційни пончики. Окрім угорських та українських ансамблів народної пісні, «Про Культура Субкарпатіка» намагається забезпечити можливість виступу для всіх національних меншин, які проживають у цьому районі, щоб за допомогою культури побудувати міст між національностями Закарпаття.

Культурну програму для дітей забезпечували гурт Руснаки з м. Мукачево і діти також мали можливість помилуватися особливими народними костюмами гурту «Руменок» із с. Середнє. Протягом осені громадська організація також організовує серію програм популяризації музики, заняття з драматичної педагогіки та тренінги з маркетингу в палаці Перені.

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