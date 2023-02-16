Завершився проект Art Space

Cross-Border Culture Art Space – це проект, покликаний об’єднати прикордонні регіони України, Словаччини та Угорщини для збереження їхньої культурної спадщини. Заключна пресконференція відбулася 14 лютого в палаці Перені в Чопівці.

Про діяльність проекту в Україні за останні три роки прозвітувала Маріанна Поллогі, директорка організації Pro Cultura Subcarpathica. Деніса Лакатош презентувала діяльність проекту в Словаччині, а Ласло Єврі, президент Асоціації мистецтва та культури Карпат, презентував діяльність в Угорщині.

Проект мав тривати з травня 2020 року до травня 2022 року, але через пандемію та війну в Україні його продовжили ще на рік. За кошти бюджету проекту, Pro Cultura Subcarpathica вдалося закупити обладнання для палацу Перені, яку зараз орендує ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ.

У рамках проекту учасники провели дослідження культурної спадщини та визначні міста рідного краю. Крім того, у кожній області було реалізовано курс менеджерів культури для працівників сфері культури. PCS також започаткувала маркетинговий курс для закарпатських підприємців.

Pro Cultura Subcarpathica організувала музичні заходи, театральні-педагогічні класи для понад трьох тисяч дітей. Дорослих запрошували на концерти та виставки, дегустації вин, гастрокультурні заходи, в яких брали участь близько 1500 осіб.



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