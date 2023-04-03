Західний кордон. Ситуація в пунктах пропуску

За добу 2 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 97 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

Пасажиропотік відносно попередньої доби зріс ще на 2 тисячі осіб. Найактивнішим був рух через українсько-польський кордон – його перетнули 69 тисяч людей.

З України минулої доби вибули 35 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 62 тисячі осіб, 58 тисяч з них – наші співвітчизники.

Оформлено 89 вантажівок з гуманітарною допомогою.

dpsu.gov.ua