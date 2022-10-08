Західний кордон. Ситуація у пунктах пропуску
За добу 7 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 75 тисяч осіб та майже 20 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули понад 37 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували понад 37 тисяч осіб, 33 тисячі з них – громадяни України.
Оформлено 88 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Нагадаємо, що відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) ви можете на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються щотри години.
Пропуск осіб через державний кордон здійснюють уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.