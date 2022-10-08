Західний кордон. Ситуація у пунктах пропуску

За добу 7 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 75 тисяч осіб та майже 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули понад 37 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували понад 37 тисяч осіб, 33 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 88 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, що відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) ви можете на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються щотри години.

Пропуск осіб через державний кордон здійснюють уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

dpsu.gov.ua