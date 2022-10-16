Західний кордон. Ситуація у пунктах пропуску

За добу 15 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 79 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули понад 40 тисяч осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували більше 38 тисяч осіб, 34 тисячі з яких – громадяни України.

Оформлено 76 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Якщо ви плануєте перетнути кордон, нагадаємо, що відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) ви можете на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються щотри години. Інформація про наявність чи відсутність черг допоможе зробити вашу поїздку максимально комфортною.

Звертаємо увагу, що пропуск осіб через державний кордон уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України здійснюють за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

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