Заява Громадської організації «Товариства угорської культури Закарпаття.»

Вже більше місяця триває війна між Росією та Україною, жертвами якої вже стали багато громадян України, в тому числі жінки та діти. Багато наших співвітчизників змушені були покинути батьківщину і шукати притулку в інших куточках країни чи за кордоном.

Мешканці Закарпаття, в тому числі і угорці, роблять усе можливе, щоб розмістити та забезпечити всім необхідним тих, хто вимушений залишити свої домівки через Агресію Росії. Цьому в значній мірі сприяла підтримка уряду Угорщини, який вже надав значну гуманітарну допомогу Україні та прийняв біженців в Угорщині.

Підсумки нещодавніх парламентських виборів в Угорщині можуть дати нам надію стосовно того, що уряд Угорщини й надалі піклуватиметься як про українських біженців, так і про наших співгромадян, які опинилися в складних умовах в Україні.

Сподіваємося, що стосовно війни та постачання засобів захисту уряд Угорщини й надалі діятиме відповідно до рішень НАТО, а щодо економічних санкцій — відповідно до рішень Європейського Союзу.

Ми із задоволенням відзначаємо, що Угорщина з самого початку підтримала прискорений вступ України до Європейського Союзу.

Закликаємо уряд Угорщини підтримувати Україну всіма можливими способами й надалі та сприяти, у міру сил, припиненню збройного конфлікту та встановленню міцного миру.

Ужгород, 4 квітня 2022 р.

kmksz.com.ua