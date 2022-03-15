Кулеба: близько 2,7 мільйонів українських громадян виїхали за кордон

Очільник МЗС Дмитро Кулеба: Близько 2,7 мільйонів українських жінок, дітей і старших громадян виїхали за кордон, рятуючись від російських бомб і ракет.

Найбільше прийняли:

Польша — близько 1,5 млн

Угорщина — понад 200 тисяч

Словаччина — майже 150 тисяч

Молдова — близько 100 тисяч

Румунія — близько 100 тисяч

Консульські установи в цих країнах працюють у посиленому режимі.

Консули в Польщі в 5 консульських установах нині щодня приймають близько 4 000 громадян. Разом із польськими волонтерами та українською громадою, селять людей та пояснюють умови перебування, допомагають з документами та всім необхідним.

Вже найближчим часом розпочнеться прийом громадян України на базі почесних консулів в містах Перемишль, Хелм, Лодзь та на базі українського центру в Познані. Україна не залишає своїх у біді. Навіть у таких складних обставинах. Якщо ви чи ваші близькі за кордоном і потребують консульської допомоги, звертайтеся до наших дипломатичних установ.

Всі їхні контакти можна знайти тут: https://bit.ly/3CGV4s0