Міст між національностями – VIII День Бетлена в Хусті

Громадська організація “Про Культура Субкарпатіка” в восьмий раз провела свій традиційний фестиваль у Хусті 10 жовтня.

Захід розпочався богослужінням у місцевій реформатській церкві.

Постать трансільванського князя ожила на офіційному відкритті за допомогою історичної презентації, створеної студентами Закарпатського угорського iнституту імені Ференца Ракоці II та Шаланківської асоціації збереження традицій.

Присутніх привітала Маріанна Поллогі, директор ГО “Про Культура Субкарпатіка”.

“Це вже восьмий раз ми організовуємо фестиваль тут, у Хусті. З самого початку ми працювали над тим, щоб побудувати міст між національностями, які проживають у цьому районі за допомогою культури. Ми бачимо це своїм завданням у майбутньому” – підкреслила голова організації.

У своїй промові генеральний консул Угорського консульства в Береговi, Матяш Сіладi говорив про цінність постаті Габора Бетлена. Від імені співорганізаторів виступив Йожеф Козма, голова місцевого осередку КМКС.

Генрієтта Маханець, головний спеціаліст відділу з питань юридично-правового забезпечення діяльності ради в Хустi, пояснила, що в регіоні кілька національностей живуть разом. Вона висловила подяку організаторам,та висловила думку, щодо того, що фестиваль – це чудова нагода показати цінності та традиції цих національностей.

Наприкінці відкриття римсько-католицький священик Шандор Сулинчак запросив присутніх на спільну молитву, а потім попросив Божого благословення.

Вдень учасники могли переглянути виступи закарпатських народних музичних колективів.

Одночасно з програмою організатори чекали на охочих безкоштовними ремісницькими майстер-класами. Була можливість виготовляти квіти зі стрічок, вивчити техніку валяння, спробувати розпис скла та гравію, а також навчитися вишивати. Відвідувачі також могли скуштувати смачні вина, палинки та фірмові страви закарпатських виробників.

VIII День Бетлен був організований громадською організацією “Про Культура Субкарпатіка” спільно з організацією Хустського осередку ТУКЗ-КМКС за підтримки угорського уряду та фонду ім. Габора Бетлена.

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