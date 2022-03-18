Навчально-консультаційний центр у с. Пийтерфолво приймає переселенців

Навчально-консультаційний центр с. Пийтерфолво наразі повністю заселений. На сьогодні у гуртожитку закладу проживає 73 переселенці, з них дітей – 31.

Особливу увагу приділяють дітям, які добре почувають себе. Працівники закладу щиро вдячні за велику допомогу, яку надає Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, Пийтерфолвівське ОТГ, Реформатська церква, о. Маріо Вайнраух OFM, а також місцеві приватні підприємці.

Заклад висловлює подяку Березовській Кларі, Молнар Андрашу та Генці Сіларду. Багато допомагає Кордош Еріка, Енгі Ендре та всі місцеві жителі. Заклад щиро дякує всім за допомогу!