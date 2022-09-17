Пасажиро-транспортний потік на ділянці західного кордону

Минулої доби, 16 вересня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнуло 84 тисячі осіб, що на 14 тисяч осіб більше, ніж попередньої доби.

Також протягом минулої доби прикордонники оформили 20 тисяч транспортних засобів, що на дві тисячі більше ніж протягом 15 вересня.

Як в Україну, так із України прослідувало по 42 тисячі осіб. Із тих, хто прибув в Україну – більше 38 тисяч наших співвітчизників, решта іноземні громадяни.

Майже 26 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, інші прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

Крім того, минулої доби було оформлено 111 вантажівок з гуманітарною

dpsu.gov.ua