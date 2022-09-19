Понад 160 закарпатських шкіл уже мають Wi-Fi в укриттях

163 школи області обладнали швидкісним інтернетом за проєктом Мінцифри «Wi-Fi в укриттях». Про це інформує заступник голови Закарпатської ОВА Олександр Пацкан.

«Важливо, щоб діти почували себе безпечно й комфортно в укриттях, могли продовжувати навчатися навіть під час повітряної тривоги. І для цього в приміщенні має бути швидкісний інтернет», – зазначив Олександр Пацкан.

За його словами, техніка продовжує надходити й в інші освітні осередки, які беруть участь у проєкті; соціально відповідальні провайдери в межах ініціативи швидко та якісно встановлюють обладнання.

carpathia.gov.ua