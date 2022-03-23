Реакція посольства Угорщини на допис віце-прем’єр міністра України

Посольство Угорщини в Україні здивовано і шоковано прочитало рядки допису віце-прем’єр-міністра України Ірини Верещук у Facebook від 22 березня 2022 року, який пізніше широко процитували та прокоментували українські засоби масової інформації.

Пані віце-прем’єр-міністр, як і інші представники українського керівництва, виконує надлюдську роботу, з величезною відповідальністю в трагічній ситуації, в якій Україна веде героїчну боротьбу з агресією. За таких обставин можна зрозуміти загострені емоційні настрої. Але це не може бути підставою для безглуздих звинувачень і безпідставних наклепів.

Пані віце-прем’єр-міністр підводить підсумки того, чого не робить Угорщина та її уряд для України в нинішній ситуації, і шукає причини цього. Її висновки не тільки абсолютно хибні та необґрунтовані, а й відверто образливі – на жаль, ці кліше вже давно успішно насаджуються в українській громадській думці. Особливо сумно, що серед цих спекуляцій – не вперше – фігурує і Закарпатська область України та угорці, які там проживають. І це ми ввічливо, але найрішучіше відкидаємо.

Але, хоча зараз не найкращий час, давайте, не претендуючи на повний перелік, розглянемо, що Угорщина зробила і робить для України, щоб наш сусід і друг був успішним у своїй боротьбі:

– з початку війни Угорщина прийняла, опікується і надає допомогу 641 775 біженцям з України, і ця кількість зростає щодня;

– завдяки добровільним пожертвам громадян Угорщини та ресурсам, наданим урядом Угорщини, державні органи та гуманітарні організації надали Україні допомогу та пожертви на 5000 тон, вартістю десятки мільйонів євро, і ми забезпечимо це і в майбутньому;

– Угорщина досі підтримує усі санкції, запроваджені міжнародною спільнотою проти держави-агресора;

– Угорщина підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС;

– Угорщина сприяє збереженню життєздатності України шляхом постачання енергоносіїв.

Ми розуміємо та підтримуємо те, як це видно, що українське керівництво несе відповідальність за захист і безпеку громадян України, але уряд Угорщини несе таку саму відповідальність за захист і безпеку громадян Угорщини, а відтепер і за понад півмільйона громадян України, які знайшли там притулок.

Нинішня трагічна ситуація вимагає співпраці та незламної підтримки один одного. Не шукаймо ворогів там, де їх немає.

Посольство Угорщини