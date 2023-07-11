Угорська Мальтійська благодійна служба продовжує допомагати переселенцям у с. Берегшурань

За 500 днів Угорська Мальтійська благодійна служба надала допомогу 120 тисячам людей, які постраждали від війни.

Про попередню та нинішню роботу організації розповіла Надією Біро-Шаш, керівниця благодійної служби в Берегшурань.

Надя Біро-Шаш розповіла, що з першого дня війни на допоміжному пункті отримали допомогу понад 90 000 людей.

У перші дні допоміжний пункт відвідали кілька тисяч людей, і тривалий час у Берегшурані був середньодобовий трафік 1200 осіб.

Угорська Мальтійська благодійна служба управляла тимчасовим житлом у Будапешті та кількох угорських поселеннях, тож вони мали змогу надати тимчасове житло прибулим з України, а десятки тисяч отримали допомогу, яка полегшила їхнє повсякденне життя.

Для сімей, які залишаються в Угорщині на тривалий термін, було створено програму інтеграції. Близько 200 українських родин приєдналися до програми, щоб отримати підтримку для створення самостійного способу життя.

За останні півтора року Угорська Мальтійська благодійна служба доставила Україні понад 600 тонн допомоги. На Закарпаття було доставлено продукти довготривалого терміну зберігання, електрогенератори та пакети із засобами гігієни, які потім розповсюдили працівники Мальтійської благодійної служби. Окрім піклування про переселенців, які перебувають на Закарпатті, вони доставляли підтримку в різні куточки України, чого вдалося досягти за допомогою співпраці з Мальтійською благодійною службою в Івано-Франківську.

Наразі триває збір та доставка пожертв.

Благодійна служба в Берегшурані вдень і вночі продовжує приймати та допомагати переселенцям, які прибувають до Угорщини.

За підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах переселенців українці можуть отримати продукти харчування, засоби гігієни, інформацію, а також можуть відпочити в пункті допомоги.

Хоча кількість переселенців значно зменшилася, вони все одно прибувають до пунктів, тому Мальтійська благодійна служба підтримує цілодобовий зв’язок. Громадяни України, які прибувають на кордон, вже можуть звернутися за допомогою до благодійної служби на кордоні, співробітники доставить їх до пункту допомоги.

Зараз по всій Угорщині українським родинам допомагають 90 перекладачів та соціальних працівників.

Адреса пункту допомоги Угорської мальтійської благодійної служби в с. Берегшурань: 4933, Берегшурань, вул. Ракоці 1.

Kárpátalja.ma

Фото: Угорська Мальтійська благодійна служба