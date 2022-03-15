Українська дівчинка, яка загубилася в пункті пропуску в Угорщині, знову зі своєю родиною

Сім’я зі сльозами на очах зустріла шестирічну українку Надю після того, як дівчинка залишилася в центрі допомоги в пункті пропуску «Тисабеч».

Сім’я із восьми дітьми 11 березня, рятуючись від війни, перетнула угорсько-український кордон. За ними приїхали родичі, вони на світанку вирушили до Німеччини. Проте на час від’їзду Надя була у вбиральні, тож залишилася в пункті пропуску і згодом у розпачі попросила допомоги.

Угорські поліцейські відразу почали шукати батьків, а до того часу дівчинку взяли під опіку працівники благодійної організації.

В Австрії батьки звернулися до поліції, тож після швидкого міжнародного обміну інформацією Надю заспокоїли, що родина повертається за нею.

Батьки Наді розповіли, що, коли на світанку сіли в машину, були переконані, ніби всі поруч. Проте вже в Австрії на місці відпочинку помітили, що дівчинки з ними немає. Вони були надзвичайно вдячні за допомогу і тепер уже справді разом вирушили до Німеччини.

Джерело: karpat.in.ua