Церемонія покладання вінків на честь святого Іштвана в Косоні

Церемонія покладання вінків на честь пам’яті засновника угорської держави, короля Святого Іштвана, відбулася 20 серпня в с. Косонь.

Громадська організація «Про Культура Субкарпатіка» організовує День святого Іштвана на Берегівщині з 2015 року. Початковим місцем проведення заходу було Косонь, а потім захід розширили і перенесли до Чоми, розповіла Крістіна Молнар, координаторка організації.

Через війну в Україні подію скасували і цього року. Присутні зібралися біля статуї Тібора Терека Турі, щоб покласти вінок до погруддя святого Іштвана, яке було відкрито у 2021 році.

Реформатський проповідник Ференц Радванський підкреслив, наскільки важливою є спільнота і триматися свого коріння.

Після цього представники консульств Угорщини в Ужгороді та Берегові, ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, Про Культура Субкарпатіка, Косонської базової організації КМКС та громадської організації „Гравіс для розвитку с. Косонь та регіону” поклали вінки до погруддя короля Іштвана.

Пізніше того ж дня відбулися пам’ятні заходи в Чома та Солотвино, організовані КМКС.

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