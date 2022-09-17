​​Ювенальні прокурори: 389 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 17 вересня 2022 року більше ніж 1 145 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 389 дітей загинули та понад 756 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 394, Харківській – 218, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора