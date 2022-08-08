361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 1 064 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Станом на ранок 8 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 361. Не зазнали змін і дані щодо поранених – 703.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 371, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 59, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 211 закладів освіти. З них 230 зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора