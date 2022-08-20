363 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 20 серпня 2022 року більше ніж 1081 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 363 дитини загинули та понад 718 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 377, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 41.

19 серпня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом с. Шевченківське Запорізької області отримала поранення 8-річна дівчинка.



Стало відомо, що 12 серпня під час обстрілу військами РФ м. Краматорськ Донецької області було поранено 12-річну дівчинку.



Також стало відомо про загибель 9-річної дівчинки 27 травня внаслідок обстрілу окупантами житлових будинків в с. Велике Артакове Миколаївської області.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора