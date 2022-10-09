421 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 9 жовтня 2022 року більше ніж 1 219 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 421 дитина загинула та понад 798 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 405, Харківській – 252, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Запорізькій – 62, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 30.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 608 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора