IV. БерченiФест та концерт Honeybeast в Ужгороді

Громадська організація “Про Культура Субкарпатіка” вже четвертий раз організовує БерченiФест в Ужгородському замку 19 вересня.

Фестиваль, присвячений пам’яті графа Міклоша Берчені, головного графа повіту Унг, та його дружини Крістіни Чакі, розпочинається о 16.00 за київським часом.

Фестиваль заснований на елементах бароко, пропозиція програм поєднує в собі риси даного стилю. Заняття рукоділлям, виконавці народної музики та традиційні вистави дадуть можливість для відпочинку гостям будь-якого віку. Крім того, бажаючих чекає ярмарок та смачна їжа.

Завершальним акордом фестивалю буде угосрький альтернативний гурт Honeybeast.

Фестиваль завершиться показом театру вогню “Fire Life”.

Вхід безкоштовний!