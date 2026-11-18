17 листопада 2026 року в Закарпатському угорському університеті імені Ференца Ракоці ІІ відбувся літературно-мистецький вечір «Поезоопера українського постмодернізму», присвячений творчості знакових представників сучасної української літератури – Юрія Андруховича, Віктора Неборака та Олександра Ірванця, засновників літературного угруповання «Бу-Ба-Бу».

Захід, організований у форматі літературно-музичного перформансу, став своєрідною мандрівкою в атмосферу українського культурного відродження кінця ХХ століття – доби руйнування усталених художніх канонів, переосмислення літературних традицій та утвердження нових естетичних орієнтирів.

У центрі уваги учасників вечора опинилося легендарне літературне угруповання «Бу-Ба-Бу», засноване 17 квітня 1985 року. Його назва, утворена від слів «бурлеск», «балаган» і «буфонада», стала символом карнавального світосприйняття, художньої свободи, іронічного переосмислення дійсності та творчого експерименту.

Під час заходу студенти ознайомили присутніх з історією виникнення угруповання, його естетичною програмою, особливостями українського постмодернізму та роллю письменників у трансформації літературного процесу кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Особливе місце в програмі посіли три тематичні частини, присвячені творчим індивідуальностям засновників «Бу-Ба-Бу». У виконанні студентів-філологів Миколи Гречина, Олександра Форкавця, Корпоша Святослава, Молдавської Софії, Скрильник Софії, Федорці Катерини, Мункачі Ганни, Поштак Надії, Жовчак Регіни, Бургер Ніколетти, Ваш Ніколетти прозвучали поетичні твори письменників.

Літературний вечір продемонстрував, що творчість представників «Бу-Ба-Бу» не втратила своєї актуальності й сьогодні. Їхні твори спонукають до критичного мислення, переосмислення усталених уявлень, усвідомлення цінності індивідуальної та мистецької свободи.

Захід став не лише нагодою поглибити знання студентів про сучасний український літературний процес, а й простором творчої самореалізації, розвитку інтерпретаційних навичок, сценічної майстерності та естетичного сприйняття художнього слова.

«Поезоопера українського постмодернізму» засвідчила, що література – це не лише тексти, які вивчають, аналізують і досліджують, а й живе мистецтво, здатне дивувати, провокувати, надихати та відкривати нові горизонти осмислення світу. Адже «Бу-Ба-Бу» – це не просто сторінка історії української літератури, а символ свободи творчості, сміливості художнього експерименту та невичерпної енергії українського слова.

Джерело та фото: kme.org.ua

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