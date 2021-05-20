Опублікували інформацію про пакет соціальної допомоги закарпатцям

Було опубліковано інформацію про те, що уряд Угорщини виділив кошти на соціальну допомогу Закарпаттю. Про це повідомив державний секретар з питань національної політики Угорщини Арпад Янош Потапі під час пресконференції в Будапешті.

Він підкреслив, що з-поміж усіх угорських закордонних громад закарпатська перебуває в найважчій ситуації з середини 2010-х років.

Через це Закарпаттю приділяється особлива увага в плані надання підтримки, додав політик. Загальна сума пакету допомоги з 2015-го постійно зростає і зараз у три рази більша ніж шість років тому, повідомив державний секретар.

Арпад Янош Потапі наголосив, що цьогорічний пакет допомоги розширився на дві підкатегорії. Зокрема за матеріальною підтримкою зможе звертатися персонал медичних закладів і соціальних установ по догляду за дітьми, літніми людьми та інвалідами, які виконують свої функції угорською мовою. Серед нововведень і підняття суми допомоги на харчування дітей.

За словами Потапі, соціальну допомогу, окрім зазначених, зможуть отримати 9 категорій осіб, зокрема працівники угорських ЗМІ, актори, тренери спортивних шкіл та секцій, бібліотекарі.

Підсумовуючи результати програми за попередній період, держсекретар повідомив, що протягом 2015–2020 років кількість отримувачів допомоги значно зросла – із 9500 осіб до понад 14 тисяч, серед них і 6368 вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів початкових класів Закарпаття, які одержують допомогу на харчування.

Держсекретар зазначив, що цього року, як і раніше, соціальна допомога надається й представникам духовенства. Наприклад, у 2020-му виплати отримали понад 400 осіб цієї категорії.

Метою програми Арпад Янош Потапі назвав підтримку закарпатських угорців, аби вони могли процвітати на батьківщині й не були змушені покидати рідний край.

Усі дані щодо програми можна знайти на сайті Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Голова Товариства угорської культури Закарпаття (КМКС) Василь Брензович, дякуючи за допомогу, зокрема, повідомив, що в середині 2010-х в Україні виникла ситуація, яка «ускладнила й без того важке становище закарпатських угорців».

У цьому контексті він зазначив, що у 2014–2015 роках багато хто мав побоювання, що закарпатські угорці масово покидатимуть область. Тому запропонували надавати підтримку їм та їхнім закладам.

За оцінкою Василя Брензовича, програма досягла мети, адже масової еміграції закарпатських угорців не було. Він наголосив, що вдалося зберегти й Закарпатський обласний угорський театр та угорські ЗМІ краю.

Голова ТУКЗ-КМКС подякував уряду Угорщини також за можливість закарпатським угорцям реєструватися для вакцинації проти коронавірусу.

MTI

Forrás/Джерело: КО