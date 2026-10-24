У Берегові відзначили 70-ту річницю Угорської революції 1956 року

23 жовтня на залізничному вокзалі в Берегові відбувся захід з нагоди 70-ї річниці Угорської революції 1956 року. Організаторами заходу виступили громадська організація Про Культура Субкарпатика та Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II за участю Консульства Угорщини в Береговi. Учасники вшанували пам’ять героїв революції та наголосили на актуальності її ідей свободи, солідарності й національної єдності.

Захід розпочався декламацією уривка з вірша Шандора Мараї «Ангел із небес» (Mennyből az angyal) у виконанні Ганни Деметер, акторки-асистентки Закарпатського обласного угорського драматичного театру.

Генеральний консул Угорщини в м. Берегово Ласло Віда у своєму виступі наголосив на значенні революції як символу свободи та національного збереження, а також відзначив історичну стійкість угорської громади Закарпаття. Він нагадав, що ідеї революції поширилися й на Закарпаття, де чимало місцевих молодих людей висловили солідарність з учасниками подій в Угорщині. За це багато хто з них зазнав жорстоких репресій.

«23 жовтня – це момент осмислення минулого й сьогодення для кожного покоління», — зазначив він, підкресливши, що свобода, толерантність і демократія не є цінностями, які можна сприймати як належне.

Окремо генеральний консул зупинився на сучасному становищі угорської громади Закарпаття. Він зауважив, що війна, економічні труднощі та роз’єднаність родин створюють серйозні виклики для громади. Також наголосив на важливості забезпечення прав національних меншин, оновлення угорсько-українських відносин і якнайшвидшого досягнення миру.

Захiд продовжила Ніколетт Півнєва, яка виконала пісню Чінски «Засіяло сонечко» (Felsütött a napsugára).

Науковий співробітник Інституту 1956 та Комітету національної пам’яті Аттіла Саколцаї нагадав про ключові події революції. У своєму виступі він підкреслив важливість національної єдності та здатності революції об’єднувати людей.

За його словами, нація — це не лише абстрактне поняття, а спільнота, члени якої здатні разом боротися за досягнення спільних цілей.

Наприкінці виступу він закликав сучасне суспільство брати приклад із єдності, продемонстрованої у 1956 році, та й надалі рухатися вперед, керуючись спільними національними цілями.

Своїми думками з присутніми також поділилася професорка кафедри історії та суспільних наук Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II Наталія Вараді.

Вона нагадала, що солідарність з ідеями революції мала серйозні наслідки й на Закарпатті: проти 48 осіб було розпочато судові провадження, а жертвою репресій став реформатський пастор Ендре Гече.

«1956 рік вчить нас ніколи не здаватися. Вихід є завжди. Завжди знайдеться рішення, завжди буде майбутнє, якщо громада об’єднається й матиме силу в єдності», – наголосила вона.

Координаторка громадськoї організації Про Культура Субкарпатика Крістіна Молнар підкреслила, що для організації культура — це не лише збереження цінностей, а й плекання спільної пам’яті, яка допомагає зрозуміти, звідки ми походимо, який досвід несемо із собою та що прагнемо зберегти для наступних поколінь.

«Минуле громади залишається живим не завдяки тому, що ми час від часу згадуємо історичні дати, а завдяки нашій здатності бачити в ньому питання, які залишаються актуальними й сьогодні», – зазначила вона.

Від імені традиційних церков до присутніх звернулися Ференц Тарацкозі, старший пастор Берегівської реформатської громади, та Іштван Мароші, греко-католицький священник і директор Берегівського греко-католицького центру імені Елемера Ортутая.

У своєму виступі Ференц Тарацкозі охарактеризував революцію 1956 року як дарований Богом момент благодаті. Він наголосив, що визначні історичні події виходять за межі власного часу й спонукають нас розпізнавати можливості, даровані Богом, та відповідально ними користуватися.

Іштван Мароші розповів про християнське розуміння свободи та важливість передавання спадщини революції 1956 року наступним поколінням. Він підкреслив, що навіть за умов зовнішніх обмежень неможливо придушити прагнення людини до внутрішньої свободи та її бажання наблизитися до Бога.

На завершення заходу присутні поклали вінки до пам’ятника, встановленого на честь героїв революції 1956 року.

Меморіал було споруджено в листопаді 2016 року з ініціативи Консульства Угорщини в Береговi та Берегівської міської ради.

Захід організували громадська організація Про Культура Субкарпатика та Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II за участю Консульства Угорщини в м. Береговo.

Подію підтримали Уряд Угорщини та Фонд ім. Габора Бетлена.

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