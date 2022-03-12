Відбулася зустріч голови Закарпатської ОДА та Генерального консула Угорщини

Голова Закарпатської ОДА провів робочу зустріч із Генеральним консулом Угорщини в Ужгороді Йожефом Бочкаі

Основні питання:

можливість збільшення об’ємів гумдопомоги, а саме продуктів харчування, ліків та засоби гігієни. Зараз це критично важливо для регіонів, де важка гуманітарна ситуація.

можливість збільшення допомоги у вигляді палива, аби створити запас для функціонування екстрених служб у кризовий час.

Наш запит одразу направлено керівництву Угорщини для прийняття рішення, – повідомив у соцмережі Фейсбук Віктор Микита

Домовилися про направлення додаткових груп дітей із супроводом в Угорщину. Постійно отримуємо від наших партнерів запити на безкоштовне розміщення дітей та жінок в рекреаційних зонах Угорщини.

Також обговорили ситуацію у секторі безпеки області.

Джерело: karpat.in.ua