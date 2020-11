Kárpátalja anno: a munkácsi vár egy cseh festő ecsetével

Václav Příhoda (1888. április 24., Prága – 1941. június 17., Prága) cseh táj- és portréfestő munkácsi várról készített alkotását láthatjuk a fenti képen. A művész a Prágai Akadémia hallgatója volt 1905–1910 között. Mesterei között tudhatta Bukovace-t és Hynaise-t. 1924 óta vett részt a Képzőművészek Uniójának prágai kiállításain. Szívesen festett meg külföldi tájakat. Egyik kedvenc helye Egyiptom volt. Kárpátalján is járt. Több festményt is készített (Vízimalom a Kárpátokban, Hegyi táj, Szélestói templom) ittlétekor. A festés mellett restaurátorként is dolgozott. Részt vett a prágai Troja-palota freskóinak felújításában.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma