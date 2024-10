Kárpátalja anno: az ungvári kórházi kápolna

Felemelő cikk jelent meg 124 évvel ezelőtt az Ung hetilap 1900. október 7-i számában arról, hogy felszentelték Ungvár közkórházának Szent József kápolnáját. Az épületet a kórházban szolgáló Páli Szent Vincéről Nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek szerzetesrendjének kezdeményezésére és az ő gyűjtésük eredményeként emelték fel a kórház kertjében. A munkálatok fő mozgatója a nővérek igumenje, Novák Berta Domitilla volt. Néhány év alatt 14 ezer korona gyűjtött össze, melyből Nemes Emil királyi mérnök tervei alapján fél év alatt alatt felépítették a kápolnát. A Szent József tiszteletére felszentelt imaházat a történelmi egyházak mindegyike használhatta.

A kórházi kápolna későbbi sorsáról Literáti Tetyana írt részletesen. Az ő kutatásainak köszönhetően tudhatjuk, hogy az épületet 1948. február 2-án használták utoljára imahelyként. Ekkor a főorvos, Olekszij Nyizsnyik parancsára bezárták azt, s a tetején lévő keresztet vörös zászlóra cserélték le. Később orvostanhallgatói nagyteremmé alakítottak át az épületet, majd lebontották azt. Helyére új központi bejáratot emeltek. Jelenleg az Ungvári Nemzeti Egyetem Biokémiai Tanszéke és az orvostanhallgatói nagyterem működik benne. A fenti, a régi kápolnát ábrázoló képet a Kárpátalja hetilap tette közzé 2019. október 13-i számában.

A kórház 2014 októberében kapott új kápolnát. Az eredeti felszenteléséről így írtak egykor:

„Gyönyörűen szép és megható ünnepnek volt részese Ungvár város közönsége m. hó 30 án, az ungvári közkórház kertjében csínnal és ízléssel épült kápolna felszentelése alkalmából. Régi vágyuk volt ugyanis a kórházban önfeláldozólag s általános elismeréssel működő, a szenvedőket gyámolító s fájdalmaikat enyhítő irgalmas nővéreknek, hogy egy, a czélnak megfelelő helyiségben dicsérhessék az Urat, akinek ők földi jegyesei. E vágyuk, ez óhajtásuk teljesülhetése végett igénybe vették a jószívű közönség adományait is, kettőzött igyekezettel és szorgalommal áradtak azonban oly irányban, hogy legnagyobb részt a saját munkálkodásuk gyümölcséből épülhessen fel a kápolna. Ennek a fáradhatatlan buzgalomnak eredménye volt a múlt vasárnapi ünnep: az immár kész és nagyobb közönséget is befogadni bíró kápolna felszentelése, mely a felszentelés után Ungvár város tulajdonába bocsáttatott. A felszentelési ünnepre több, mint 2000 főnyi közönség gyűlt össze, akiknek legnagyobb része a r. k. templomból d. e. 300 óra tájban kiindult körmenettel érkezett a kórház kertjébe, melynek kapu-bejárata s a kápolna előtti része csínnal és két felirattal s nemzeti zászlók sokaságával volt díszítve. A körmenetet s a már előbb összegyűlt vendégeket – akik között jelen voltak városunk keresztény hölgyeinek előkelőségei, Kende Péter alispán, Szaxun József gk. czimzetes kanonok, Komjáthy Gábor ev. ref. lelkész, Románecz főgimnáziumi, Dorzsák Gyula reáliskolai igazgatók, Lőrinczy Jenő vm. főjegyző, a helyben állomásozó cs. és kir. hadsereg, a kir. honvédség és csendőrség tisztikarának képviselői, TáborPéter h. kir. pénzügyigazgató, Hidasi Sándor kir. tanfelügyelő, Mocsáry Géza v. t. ügyész, Mijó Kálmán dr. vm. főorvos, a közkórházi választmány több tagja, a különböző hatóságok, intézetek és testületek képviselői – Novák Endre dr., a Ferenc József-rend lovagja s a közkórház orvosi, hivatalnoki és ápolói személyzete fogadta. A rend fenntartását a rendőri kirendeltségen kívül a városi tűzoltók díszcsapata teljesítette. Mikor a körmenet a felszentelést végző papsággal (Hehelein Károly prépost-kanonok, Hampel János cz. kanonok, Jóna József dr. h. plébános, Komka és Lahocsinszky káplánok) megérkezett, a közönség elhelyezkedése után kezdetét vette a felszentelési szertartás. Elsőbben is a külső felszentelés történt meg, majd a templom belsejét avatta fel Isten házává Hehelein Károly prépost kanonok, melynek befejezte után Novák Endre dr., kórházi igazgató-főorvos adta át a kápolnát Ungvár városának és az annak képviseletében megjelent Mihalkovich József közigazgatási tanácsosnak, aki a kápolnát Ungvár város tulajdonává átvéve, lelkes és magvas beszéddel köszönte meg az építtetők áldozatkészségét s az építkezés létesítése körüli buzgóságát Novák Endre dr. kórházi igazgatónak, Brutmann Béla dr. kórházi főorvosnak, a kórházban ápolói teendőket teljesítő irgalmas nővéreknek s különösen azok főnöknőjének : Domitilla nővérnek, – ígérvén, hogy Ungvár város közönsége mindenkoron tisztelni fogja az építtetők és alapítók akaratát s az épületet, melyet az imént r. k. kápolnává szenteltek, mindenkoron rendeltetésének fogja fentartani. Az átadás és átvétel után a meglepően csinos és áhítatra gerjesztő berendezésű kápolnában kezdetét vette az első szent miseáldozat, amit Hehelein Károly prépostkanonok mutatott be az Urnak. Mise alatt harmonium kísérettel az irgalmas nővérek énekeltek szebbnél-szebb egyházi dalokat. Az evangélium olvasása után a kórház kertjében felállított szószékről Hehelein Károly mondott alkalmi szent beszédet, majd átadván a felszentelésen részt venni akadályozott Meszlényi Gyula szatmári püspök áldását, szavait azzal fejezte be, hogy az uj kápolna örökké a felebaráti szeretet ápolására s fenntartására szolgáljon. Az egyházi beszéd befejeztével a szentmise folytatása következett, minek végén könyörgés s Te Deum volt. Déli 12 óra már elmúlt, amikor a magasztos ünnepélyről a közönség szétoszlott. A kórház kertjében felállított kápolna – leszámítva a toronynak kissé vaskosságát – a legjobb hatást kelti a szemlélőben. Kisebb plébánián valóságos templomot képezne s aligha csalódunk, amikor azt állítjuk, hogy a vármegyénk területén levő templomoknak nem a legkisebbje ez a kápolna, amit bizonyít az is, hogy csupán építési költsége – pedig még testre sincs – mintegy 10,000 koronát igényelt. A kápolna belső berendezéséül felhasználtatott a kórház egyik emeleti termében volt kápolna nagyon csinos és ízléses berendezése, melyek közül a Jézus szíve szobra a baloldali, a lourdi Mária szobra a jobboldali tülkét disziti…”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma