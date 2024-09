Kárpátalja anno: bélyeggel a szegény családokért

Amióta ember az ember, mindig voltak szegények és rászorulók, akiket támogatni kellett. A kereszténység, az iszlám, az indiai vallások egyaránt kiemelik az elesettekről való gondoskodás fontosságát.

A történelem során számos módját találták ki annak, hogyan segítsék a nélkülözőket. Állami, vallási és civil szervezetek sokasága jött létre, melyek családtámogatásokkal, árvaházakkal, szegénykórházakkal, jótékonysági rendezvényekkel, gyűjtésekkel, ingyenkonyhával és más díjmentes szolgáltatásokkal igyekeztek felkarolni a kilátástalan helyzetben lévőket.

A támogatási formák közé tartozott, s számos országban elterjedt az ún. jótékonyság bélyegek kiadása, melynek megvásárlásával egy-egy nemes célt vagy szegény családot lehetett pártfogolni.

Az első világháborút követő időszakban az akkor Csehszlovákiához tartozó Kárpátalján is megjelentek ezek a fajta bélyegek. A Keleti Ujság 1937. június 12-i számában részletes leírást olvashatunk erről:

„A jótékonyság célját szolgáló bélyeg már nem újdonság nálunk. Némely államban már évenként rendszeresen adják ki a jótékony célú bélyegeket, másutt viszont csak bizonyos alkalomszerűségből. Ezen a téren különösen Ausztria jár elől, ahol igen gyakran kerül sor erre. Hol a zeneszerzők felsegélyezésére, hol az írók vagy különböző egyesületi célok támogatására adnak ki jótékony célú bélyegeket. Az ilyen bélyegek kiadása körül különböző kereskedelmi szempontok érvényesülnek. Egyes államokban az efajta bélyegeket csak pontosan meghatározott és korlátolt számban bocsátják ki és pedig azért, mert azokat a bélyeggyűjtőknek szánják. Ennek azután az a következménye, hogy a bélyegkereskedők pár nap alatt összevásárolják a kis mennyiségben kiadott különleges bélyegeket és spekuláció tárgyává teszik. Így jutott el az érdeklődés Csehszlovákiába és nálunk is több oldalról már régebben fordultak a postaigazgatósághoz azzal a kéréssel, hogy adjon ki jótékony célú bélyegeket. A posta- és táviratügyi minisztérium 1936-ban elhatározta, hogy eleget tesz e kívánalmaknak és a nélkülöző gyermekek támogatására adja ki a bélyegeket. A minisztérium ezt az elhatározást így indokolja: Az emberi társadalom különböző életmegnyilvánulásában beállott racionalizmus és a gazdasági krízis nagymérvű munkanélküliséget okozott. Ennek az állapotnak a hátrányos következményeit leginkább a gyermekeknél észlelhetjük. Hogy milyen nagymérvű a nyomor és szenvedés a gyermekek társadalmában, azt leginkább a jótékony célú egyesületek évi jelentéseiből tudhatjuk meg. A gyermekeknek ez az örömtelen, sivár élete meg kell, hogy szólaltassa az egész nemzet lelkiismeretét, mert itt nem kevesebbről van szó, mint a jövő generáció sorsáról. Ennek az ifjú nemzedéknek testi és erkölcsi erejétől függ az államnak és népeinek a biztonsága. A szociális és jótékony intézmények feladata az, hogy ezeket a nélkülöző gyermekeket minél jobban felruházzák és ellátásukról egyébként is gondoskodjanak. De ezeknek az intézményeknek a feladata egyre szaporodik és ezzel arányban a kiadások fedezésére szolgáló anyagi eszközök, amelyek ajándékokból és szubvenciókból állanak, mindinkább csökkennek és elégteleneknek bizonyulnak. […] Az 1935. évben mintegy negyven szociális és jótékony intézmény fordult a postaigazgatósághoz azzal a kérelemmel, hogy kapcsolják a postaigazgatás és a nélkülöző gyermekek felsegélyezését célzó akcióba. A postaigazgatóság nagyon is tudatában van annak, hogy a gyermekekről a köznek is gondoskodnia kell és tudatában van e kérdés rendkívüli fontosságának államszempontból. Tekintettel a szociális és jótékony intézmények megnehezedett helyzetére, amely miatt nem képesek a gyermekek gondozását a kívánatos mértékben ellátni, a postaigazgatóság elhatározta, hogy jótékony célú levélbélyegeket hoz forgalomba, amelyek bizonyos értéktöbblettel kerülnek eladásra. Ez a többlet szolgál a nélkülöző gyermekek közellátásának és gondoskodásainak a céljaira. A többletösszegből befolyó tiszta jövedelem teljes mértékben azon szociális és jótékony intézmények szolgálatába kerül, amelyeknek működése a gyermekek támogatására és gondozására irányul. Ez az akció 1935-ben 1.303.618 Kc-t eredményezett és ezt az összeget teljes egészében a »Gyermekek demokráciája« nevű legfőbb országos intézmény kapta kézhez, amely azt felosztotta a republika különböző részeiben működő és a gyermekek gondozását szolgáló szociális és jótékonysági egyesület között és pedig nemzetiségre és vallásfelekezetre való tekintet nélkül. Ez az eredmény kamataival és ajándékokkal együtt 1.312.635 Kc-ra emelkedett. Fényes tanúbizonysága ez annak, hogy a közönség teljes megértéssel viseltetik az ártatlanul szenvedő és nyomorgó gyermekek iránt. Ez idén is arra az elhatározásra jutott a postaigazgatás, hogy hasonló levélbélyegeket hozzon forgalomba a nélkülöző gyermekek felsegélyezése érdekében. Most azonban sokkal kevesebbet adtak ki, mint a múlt évben, és pedig azért, hogy a teljes mennyiség vevőkre találjon. És ha minden lelkiismeretes állampolgár megteszi kötelességét ennek az akciónak a sikere érdekében, úgy ez a siker nem is maradhat el!

A múlt évben nagy sikerrel zárult jótékony célú bélyegakció Uzhorodon teljes megértésre talált. Ez idén megismétlésre kerül az akció és csak természetes, hogy Podkarpatszka Rusz fővárosának még a múlt évinél is szebb eredménnyel kell részt venni ebben a nemes akcióban, amely a segítségre legjobban rászoruló ártatlan gyermekek gondozását szolgálja.

Podkarpatszka Rusz közéletének vezető személyiségei a legnagyobb megértéssel támogatják a postaigazgatóság kezdeményezését és az alábbiakban közöljük azokat a mértékadó helyről jött nyilatkozatokat, amelyek minden bizonnyal hozzájárulnak a közönség érdeklődésének oly kívánatos felkeltésére.

Íme a nyilatkozatok:

Hrabár Konstantin, Podkarpatszka Rusz kormányzója:

A gyermekek egészsége az állam jövőjének a biztosítéka. Éppen ezért minden polgárnak elsőrendű kötelessége, hogy a gyermekek gondozását és nevelését előmozdítsa. Őszinte hálával kell fogadnunk és szívből üdvözöljük a postaigazgatóságnak azt a kezdeményezését, amellyel a szükséget szenvedő gyermekek megsegítésére siet. Podkarp. Ruszban erre a segítő kézre különösen nagy szükség van. Igyekezzünk tehát valamennyien arra, hogy a postaigazgatóságnak ez az emberszerető akciója az egész vonalon teljes megértésre találjon és a lehető legjobb eredménnyel záruljon.

Dr. Mezník Jaroslav, Podkarpatszka Rusz országos alelnöke:

Az emberi társadalomnak minden humánus és nevelő törekvése a gyermek – a jövő generáció – gondozásában csúcsosodik ki. Az összes ideálok és vágyak megvalósítása csak akkor válik lehetségessé, ha gyermekeink erősek és egészségesek lesznek, ha a legkedvezőbb életkörülmények közepette fognak nevelkedni. Támogassuk tehát – mégpedig mindenki tehetségéhez képest – a nélkülöző gyermeket a jótékony célú bélyegek vásárlásával.

Sztojka Sándor, munkácsegyházmegyei püspök:

Büszkeséggel tölt el bennünket az a tudat, hogy köztársaságunk vezető helyet foglal el Közép-Európában a charitatív és szociális munka terén. Jellemző az e téren folytatott munka nagyságára az a tény, hogy a csehszlovákiai katolikus egyház maga évi 80 millió koronát áldoz évente szociális és charitatív intézmények fenntartására. A legnagyobb dicséret és elismerés illeti meg a csehszlovák postának azt az akcióját, mely postabélyegek eladásával kívánja szolgálni a szegény gyermekek segélyezését. A mi kis országunkban, Podkarpatszka Ruszban, minden szegény és elhagyott gyermeket a magunkénak tekintünk. Az ő ártatlan lelkükben látjuk a mennyei királyságot és az ő tiszta vérükben földi hazánkat. Ezért szeretjük őket, mint a mennyei királyságot és drága hazánkat. […]

Svátek Oleg tábornok, a 12. hadosztály parancsnoka:

Az erős hadsereg biztosítja a békét. Az egészséges gyermekek szolgálják az alapját az erős hadseregnek. Legyen a mi legmagasabb célunk, hogy az egész államban nem szabad lenni szenvedő gyermeknek!

Vít Jaroslav csendőrezredes, országos csendőrparancsnok:

Az egészséges ember a legjobb alapköve az emberi társadalom építményének. Egészséges ember csak egészséges gyermekből fejlődhetik, ezért mindenkinek kötelessége és önmagával szemben is érdeke, hogy a gyermekek egészségéről és boldogságáról gondoskodjék.

Dudás Ernő, Uzhorod főváros polgármestere:

A postaigazgatóság szép gondolata – jótékonycélú bélyegek kiadása a szenvedő gyermekek javára – már a maga fennkölt céljával is rászolgál a közönség szimpátiájára és támogatására. Az uzhorodi postahivatal alkalmazottai a jótékonycélú bélyegek eladását az uzhorodi városi parkban rendezendő ünnepséggel propagálják és ezt az ünnepséget a város minden tekintetben támogatja. Meg vagyok győződve róla, hogy ez az akció teljes sikerrel fog járni. Uzhorod városa 1936-ban, amikor első ízben kerültek kiadásra a jótékony célú bélyegek, az egész republikában a harmadik helyen állt az eladás terén. A város minden polgárának most az a törekvése, hogy Uzhorod kerüljön az első helyre. Ne felejtsük el, hogy a mi gyermekeink – a mi jövőnk!”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma