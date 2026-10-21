Kárpátalja anno: Gebé Viktor nagyprépost

164 évvel ezelőtt, 1862. október 21-én szentelte pappá Popovics Bazil munkácsi görögkatolikus püspök Gebé Viktor tanulmányvégzett teológiai hallgatót.

Az ifjú pap a Bereg vármegyei Nagymogyóróson látta meg a napvilágot 1838. szeptember 12-én Gebé András görögkatolikus pap és Dohovics Katalin elsőszülött gyermekeként. Elemi és középiskolai tanulmányait a piaristák budapesti főgimnáziumában végezte.

Teológiai tanulmányait Ungváron folytatta, majd nőtlenül szentelődött pappá. 1862–1864 között Borhalom (Bereg vm.), 1864-től 1865-ig Ungsasfalva (Ung vm.) papjaként szolgált. 1866-tól 1875-ig az ungvári szeminárium spirituálisa és teológiai tanára volt, majd tanítóképzői tanárként tevékenykedett (1869–1875). 1870–1871 között Ceholnya (Ung vm.), 1886-tól 1888-ig az ungvári katedrális parókusa volt. 1874-től szentszéki tanácsossá nevezték ki, majd szentszéki jegyző lett (1875–1882). 1877-től c. kanonok, 1882–1897 között kanonok, 1886-tól címzetes prépost, majd 1896-tól haláláig nagyprépost. 1897-ben XIII. Leó pápai prelátusi címmel tüntette ki.

Papi hivatása gyakorlása mellett tevékeny részt vett az irodalomi életben és az egyházi kiadványok megjelentetésében is. Több éven át szerkesztette a „Свѣтъ“ című egyházi és társadalmi lapot; mintegy húsz éven át ő szerkesztette a Nagy Szent Bazil Társulat kiadásában megjelent naptárakat; mint szentszéki jegyző és irodaigazgató pedig az egyházmegyei schematismusokat. Ezenkívül a hajdúdorogi fordítóbizottság tagja is volt és saját költségén adta ki a Melles Emil által magyar nyelvre fordított vasárnapi és ünnepi evangéliumokat.

Gebé Viktor Ungváron hunyt el 1897. május 26-án.

Halálhírét az Ung hetilap is közölte 1897. május 30-i számában: „Az egész közönséget mélyen lesújtó gyászhír futott végig városunkban e hó 26-án, a reggeli órákban. Gébé Victor pápai praelátus és a munkácsi káptalan nagyprépostjának halálhíre volt ez, mely megdöbbentő volta mellett váratlanul is ért mindenkit, úgy, hogy a nagyprépostnak agyszélhüdés következtében még az éjfél utáni 2 óra tájban beállott hirtelen kimultát majd mindaddig kétségbe vonták, mig a vármegye és városházán, a kir. kath. főgimnázium, a róm. kath.parochia, a gör. kath. leánynevelő- és tanintézet, a kath kör stb. épületein ki nem tűzettek a fekete lobogók, jeléül, hogy a gyász tényleg bekövetkezett.

A megboldogult haláláról egész reggeli fél 7 óráig senki sem tudott a püspöki palotában, ahol már évek óta lakott, s a halál bekövetkeztét a püspöki palota egyik inasa vette először észre, aki a főpap ruháinak tisztogatását akarta teljesíteni s ezen czélból a lakosztályba ment; – képzelhető az inas meglepetése, midőn urát a pamlagra dőlve halva találta. A halálhír ezután gyorsan terjedt, s a halál konstatálására meghívott Levy József dr. azt még éjféli 2 óra tájban bekövetkezettnek véleményezte. A halál konstatálása után Firczák Gyula megyéspüspök intézkedésére a püspöki palota nagytermében azonnal a ravatal felállításához láttak, ahol azután az e hó 28-án megtartott gyászszertartásig kiterítve maradt Gébé Viktor holtteste.”

Temetésére május 28-án került sor Ungváron a székesegyházban. Szintén az Ung lapból tudjuk, hogy a több mint kétórás templomi temetési szertartás végén az egyházmegye legidősebb esperesei vitték ki a koporsóját a székesegyház előtt várakozó négylovas gyászkocsira, mely a város harangjainak zúgása alatt indult el a vár alatti sírkerthez. Itt helyezték örök nyugalomra az elhunytat – az óhaja szerint – édesanyja sírja mellett.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

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