Kárpátalja anno: Ungvár–Kőrösmező országúti verseny 1934-ben

Autómobilok és motorkerékpárosok számára szerveztek országúti versenyt 90 évvel ezelőtt, 1934 nyarán Munkácson. A résztvevőknek az Ungvár–Kőrösmező–Ungvár 546 kilométeres távját kellett minél gyorsabban megtenniük.

A versenyfelhívás a Munkácsi Közlöny 1934. április 18-i számában jelent meg:

„A Podkarpatszkáruszi Autóklub Užhorodon 1934. június 24-én nyilt országúti versenyt rendez »Podkarpatszká Ruszon keresztül» az Užhorod–Jaszina és vissza útvonalon. A verseny első része éjszaka folyik le és bármely időjárás mellett meg lesz tartva. A befejezés kondíció, gyorsasági és fékversennyel történik. Automobilisták és motorkerékpárosok cilinderszám szerinti kategóriákban indulhatnak. Győztes az, aki a saját kategóriájában elsőnek ér a célhoz. Minden kategóriában három győztest díjaznak, részben értékes trófeákkal, részben pénzjutalommal. A legjobb versenyző Podkarpatszká Rusz serlegét nyeri el. Minden versenyző, aki büntetőpont nélkül ér célhoz, szép emlékérmet kap. Ez a verseny egyike lesz a legnehezebbeknek, amelyet a Csehszlovák Köztársaságban rendeztek, mivel az út hegyek között, sok helyen szerpentineken fut. A jelentkezők között neves csehszlovák versenyzők vannak, azonkívül két automobilgyár megígérte versenycsapatának kiküldését. Mindennemű felvilágosítással Hules Fr., az autóklub titkára szolgál, Užhorodon. Viniční 3.”

Egy héttel a verseny előtt – a Munkácsi Közlöny beszámolója szerint – már 35 jelentkezője volt a megmérettetésnek:

„A Podkarpatszkáruszi Autó Club országúti versenye iránt szokatlanul nagy az érdeklődés eddig, annak ellenére, hogy a versenyfeltételek meglehetősen nehezek, 35 versenyző jelentette be részvételét és a jelentkezések tovább folynak. A versenyt június 23- és 24-én az Uzhorod–Jaszina–Uzhorod útszakaszon, vagyis 546 km távolságon bonyolítják le. A nyertesek értékes díjat kapnak.”

A szervezők a civil szervezetek segítségét is kérték a verseny lebonyolításához:

„A podkarpatszkaruszi autóklub ezúton is arra kéri az összes egyesületeket, tűzoltótestületeket, továbbá a sport- és tornaklubokat, hogy a június 23-án és 24-én Uzhorod–Jasina–Uzhorod útvonalon rendezendő autóverseny megszervezésénél és a biztonság ellátásánál legyenek az autóklub segítségére. Ez a verseny egyike a legnagyobbaknak, melyet ezidén a köztársaságban rendeznek, éppen ezért a történelmi országok sajtója is nagy figyelemmel kíséri. A díjadományokhoz újabban is néhány nagyobb cég csatlakozott. Havas Emil, lapunk főszerkesztője is szép ezüst serleget ajánlott fel az egyik győztesnek. A versenyzők száma is napról-napra emelkedik, úgyhogy igazán népes mezőnyre van kilátás. Ugyanezen a napokon amatőr fényképverseny is lesz, melynek győztesei ugyancsak értékes díjakat kapnak.”

Emellett amatőr fényképpályázatot is hirdettek a verseny kapcsán:

„Hírt adtunk arról, hogy a podkarpatszkáruszi autóklub nagyszabású autóversenyt rendez, melyre már ez ideig számos bejelentés történt. A győzteseknek az autó- és alkatrészgyárak gyönyörű díjaikat ajánlottak fel. A versenybizottság újabban az autóversenyt amatőr-fényképpályázattal egészítette ki. A pályázati feltételek Vácha, Donát és Lendvay testvérek cégnél vagy az Autóklub titkárságában tudhatók meg.”

Hogy végül hogyan sikerült a verseny? Azt, Kedves Olvasó, sajnos nem sikerült kideríteni.

Mindenesetre néhány korabeli fotó fennmaradt az esemény munkácsi szakaszáról.

Marosi Anita

