A Drahobráttól a hucul hagyományokig

Új kulturális és turisztikai útvonalat hoztak létre a rahói járási Kőrösmezőn. Az „Ismerd meg Kőrösmezőt!” elnevezésű útvonal a térség természeti látnivalóit, történelmét, hagyományait és gasztronómiáját mutatja be – közölte a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal Turisztikai és Üdülési Főosztálya.

Az útvonal többféle kikapcsolódási lehetőséget kínál. Az aktív turizmus kedvelői a Drahobrátra, a Petroszra vagy a Hoverlára indulhatnak, míg a nyugodtabb kikapcsolódást választók a Kőrösmezői kistérség kulturális örökségét ismerhetik meg.

A program részeként a látogatók betekintést nyerhetnek a havasi legelőkön zajló brindzakészítés hagyományába, valamint felkereshetik a régi vasútállomást és a helyi temetőt (kirkutot) is.

A kirándulók tájékozódását kiépített helyszínek, navigációs eszközök, külön erre a célra létrehozott honlap, audioguide (hangos idegenvezető) és kvízjáték segíti. Ezek lehetővé teszik, hogy az érdeklődők önállóan fedezzék fel a kistérség látnivalóit.

Az útvonal kialakítását az Ukrán Kulturális Alap és az MHP–Hromadi kezdeményezése támogatta.

Az „Ismerd meg Kőrösmezőt!” hivatlos honlapja

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