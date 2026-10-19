A helyi román közösség örökségét őrzi a tiszafejéregyházi múzeum

Népviseletek, hímzett textíliák, régi használati tárgyak és a helyi román közösség hagyományai elevenednek meg a Técsői járásban található tiszafejéregyházi múzeumban. A 2025 augusztusában létrehozott gyűjtemény a Tisza mentén élő románok kulturális örökségét őrzi, és a térség turisztikai kínálatát is gazdagítja.

A Tisza jobb partján fekvő Tiszafejéregyházán (Bila Cerkva) működő múzeumot Vaszil Ciple és felesége, Lukszica kezdeményezésére hozták létre. A kulturális értékek megőrzését a Külföldi Románok Főosztálya, valamint a Kárpátaljai Fiatal Románok Szövetsége is támogatta.

A gyűjteményben hagyományos népviseletek, hímzett kendők, díszített textíliák, szőnyegek, kerámiatárgyak, háztartási eszközök és a népi kézművesség emlékei kaptak helyet. A kiállított tárgyak a helyi román közösség mindennapjaiba, szokásaiba és tárgyi kultúrájába engednek betekintést. A hagyományos textíliákkal és népviseletekkel berendezett belső tér, valamint az udvar népi hangulatú elemei tovább gazdagítják a látogatói élményt.

Tiszafejéregyháza kulturális örökségét a Tisza menti térség sokszínűsége is meghatározza.

A környéken élő ukrán, román, magyar és más közösségek hagyományai generációkon át formálták a vidék arculatát. A múzeum ennek az örökségnek egy fontos szeletét őrzi, és lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók ne csupán a térség természeti értékeivel, hanem a helyi közösségek történetével is megismerkedjenek.

A gyűjteményt a „Técső vidéke – Ukrajna sóőrzője” elnevezésű turisztikai projekt keretében is népszerűsítik. A tiszafejéregyházi múzeum így a Técsői járás etnográfiai és kulturális turizmusának egyik lehetséges állomása lehet.

A Técsői Járási Katonai Közigazgatás nyomán

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