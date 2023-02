Biztos Kezdet Ház Beregszászban

A Biztos Kezdet Ház 2018. szeptember 27-én kezdte meg működését Beregszászban, amely a Biztos Kezdet Gyerekházak – határokon átnyúló együttműködési program keretében működik. A projekt céljáról, a szolgáltatásokról, a segítségnyújtásról, a háború okozta nehézségekről és a megvalósuló programokról Pércsi Szilvia, a Biztos Kezdet Ház vezetője adott tájékoztatást.

A projekt célja az újszülött és kisgyerekes (0-3 éves), szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok egészségügyi helyzetének javítása. Szilvia elmondása szerint a szociális háló igencsak kiterjedt. Először a koronavírus, jelenleg pedig a háborús helyzet nehezíti meg a mindennapokat. Ebből adódóan át tudnak ölelni olyan családokat is, akik rákényszerülnek arra, hogy igénybe vegyék a Biztos Kezdet Ház szolgáltatásait. Jelenleg házasságban élő és egyedülálló anyukák is járnak hozzájuk. Mint említette, az ingyenes szolgáltatásokon kívül tanácsadást is nyújtanak az odajáró anyukák számára.

– Ez azt jelenti, hogy étkeztetési, gyermekellátási, valamint prevenciós tanácsadással foglalkozunk. A HUSKROUA programon belül nagy segítségemre szolgál, hogy vannak segédeim: egy gyerekorvosnő, aki egészségügyi és aktuális tanácsokkal látja el az anyukákat, és van egy mozgásfejlesztő terapeuta, aki a gyermekek mozgáskoordinációjával, fejlesztésével foglalkozik. Emellett pedig a gyerekeknek tápszert, higiéniai termékeket, pelenkát és egyéb szükséges eszközöket biztosítunk, illetve lehetőség van mosásra is. Vannak olyan háztartások, ahol nincs vízellátás, vagy nincs mosógép. Most az áramkimaradás pedig még jobban megnehezíti a helyzetet. Itt pedig el vagyunk látva generátorokkal, így ez hatalmas segítséget nyújt az anyukáknak.

A háború kitörésekor a Biztos Kezdet Ház bezárta kapuit, így háttérbe szorultak a gyermekfoglalkozások. Az ottani dolgozók a humanitárius segélyezésre és a menekültek ellátására összpontosítottak. Szilvia ugyanakkor elmondta, hogy a héthónapos szünet alatt sem engedte el az anyukák kezét. Tartották a kapcsolatot telefonon vagy akár online, és amikor csak lehetőségük volt, segélyt is biztosítottak számukra.

Október 1-jén a foglalkozások újraindultak.

– Teltházzal és új arcokkal kezdtük meg a programokat. Az akkori Biztos Kezdet Ház hét családja telepedett át külföldre. Azóta új családok is jöttek.

A mindennapi foglalkozások kapcsán a vezetőnő megjegyezte, hogy megvan a már megszokott rituáléja a dolgoknak.

– Együtt kávézunk, teázunk…az anyukák nagyon szeretik. Ezt ők iktatták be a mindennapokba. Kialakult egy barátság és egy összekovácsolódott csapat lettünk. Az anyukák ugyanakkor mindig cserélődnek. 10-13 anyuka, akivel egyszerre tudunk foglalkozni. A gyermekek átlag életkora pedig 1 éves korig terjed jelenleg.

Szilvia igyekszik mindig színessé és változatossá tenni a programokat. Január 30-án egy kutyaterápiás foglalkozást tartottak a Biztos Kezdet Házban, dr. Körözsi Barbara belgyógyász, habilitációs kutyakiképző, mozgásterapeuta közreműködésével. Hogy hogyan is épül fel egy ilyen foglalkozás és mennyire van jelen Ukrajnában a kutyás terápia, arról a Kárpátalja.ma oldalán hamarosan beszámolunk.

A Biztos Kezdet Ház projekt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az ADVANCE Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ Jótékonysági Alapítvány együttműködésében, fejlesztő tevékenysége az Európai Unió társfinanszírozásában valósul meg.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma