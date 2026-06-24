Harminchárom hely Kárpátalján, amelyet legalább egyszer érdemes felkeresni
Kárpátalja természeti szépségei, történelmi emlékei és kulturális öröksége évről évre turisták ezreit vonzzák. Miközben a régió Ukrajna egyik legnépszerűbb úti céljának számít, sok helyi lakos sem ismeri teljes egészében szülőföldje legértékesebb látnivalóit. A magashegyi tavaktól és vízesésektől a középkori várakon át a világhírű fatemplomokig számos olyan hely található a vidéken, amely méltán érdemel figyelmet.
Összegyűjtöttünk 33 olyan kárpátaljai helyszínt, amely meghatározó része a régió természeti és kulturális örökségének.
Természeti látnivalók
1. Szinevéri-tó – Ukrajna legismertebb magashegyi tava, amely a Szinevéri Nemzeti Természeti Park területén található.
2. Sipot-vízesés – A Borzsa-havasok egyik legkedveltebb kirándulóhelye, amely minden évszakban lenyűgöző látványt nyújt.
3. Vojevodin-vízesés – A Turja-völgy mélyén megbúvó, bővizű vízesés.
4. Trufanec-vízesés – Az ukrán Kárpátok legmagasabb természetes vízesése.
5. A Tisza forrásvidéke – A folyó eredésének környéke a Rahói-hegységben található.
6. Égermezei-víztározó (Vilsanszke) – Népszerű pihenő- és horgászhely festői környezetben.
7. A Fagyalos (Szvidovec)-hegység tavai – Gleccser eredetű magashegyi tavak, amelyek még nyáron is hideg vizűek.
Várak és kastélyok
8. A munkácsi vár (Palánok) – Kárpátalja legismertebb erődítménye, amely Zrínyi Ilona hősies helytállásának emlékét is őrzi.
9. Az ungvári vár – A megyeszékhely történelmi központjának meghatározó épülete.
10. A beregszentmiklósi várkastély (Csinagyijevo) – Az elmúlt évtizedekben újjáéledt műemlék és kulturális központ.
11. A Nevickei vár – Romjai az Ung völgyére nyújtanak páratlan kilátást.
12. A Schönborn-kastély (Beregvár) – Sajátos építészeti koncepció alapján épült kastély, amely ma szanatóriumnak ad otthont.
13. A Perényi-kastély (Nagyszőlős) – A vidék egyik legjelentősebb főúri rezidenciája.
14. A Plotenyi-kastély (Nagyláz (Lazi)) – Kevésbé ismert, de történelmi szempontból figyelemre méltó épület.
Egyházi műemlékek
15. A gerényi rotunda – Ukrajna egyik legrégebbi fennmaradt kőtemploma, XIII. századi freskókkal.
16. Szent Miklós fatemplom Darván (Kolodne) – A hagyományos népi egyházi építészet kiemelkedő emléke.
17. Az uzsoki Szent Mihály-templom – Az UNESCO világörökségi listáján szereplő fatemplom.
18. A kőrösmezői (Jaszinya) Sztrukovszka-fatemplom – Szintén a világörökség részét képező műemlék.
19. Sósfalu (Novoszelicja) görögkatolikus fatemploma – A Beregszászi járás egyik legszebb történelmi egyházi épülete.
Történelmi és különleges helyszínek
20. A knyahinyai meteorit becsapódási helye (Csillagfalva) – Itt hullott le 1866-ban Európa legnagyobb ismert kőmeteoritja.
21. A Schönborn-park (Vojevodino) – Gondozott park és kedvelt kirándulóhely.
22. A Vereckei-hágó – A magyar történelem egyik legismertebb emlékhelye.
23. Az Árpád-vonal bunkere (Grabivnica) – A második világháborús védelmi rendszer egyik fennmaradt objektuma.
24. A szerednyei borospincék – Több évszázados múltra visszatekintő pincerendszer.
25. A munkácsi teaültetvény – Az egyetlen működő teaültetvény Ukrajnában.
Néprajzi és kulturális emlékek
26. Az ungvári skanzen – A régió hagyományos építészetét és népi kultúráját bemutató szabadtéri múzeum.
27. Régi falu (Sztare szelo) falumúzeum Alsókalocsán (Kolocsava) – Kárpátalja falusi életének egyik legátfogóbb bemutatóhelye.
További különlegességek
28. A munkácsi városháza – A város egyik legismertebb szecessziós épülete.
29. Karszthíd – Ritka természeti képződmény a Nagyugolyka (Veliki Uholka) környékén.
30. A Nagypapa-tölgy Patkófalu (Stuzsica) – Több mint ezeréves, legendás faóriás.
31. A régi vízimalom (Kis-Ugolyka) – Hegyi patak energiájával működő történelmi malom.
32. Európa földrajzi középpontja – A Rahói járás egyik legismertebb turisztikai látványossága.
33. A rónafüredi (lumsori) dézsafürdők – Kárpátalja gyógyturizmusának egyik jelképe.
A felsorolt helyszínek jól mutatják Kárpátalja sokszínűségét. A természeti csodák, a történelmi emlékek és a kulturális értékek együtt teszik a vidéket olyan különleges régióvá, amelyet nemcsak a turistáknak, hanem a helyieknek is érdemes újra és újra felfedezniuk.