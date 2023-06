Milyen az élet kétezer méter felett? Megéri-e a hőségben nekivágni a jégkorszakban alakult formák közé? Út az ország legmagasabb pontjára.

Az első nehezebb, igazi túránk a Hoverlára vezetett. Ez volt főiskolai terepgyakorlatunk utolsó állomása.

Nagy csoportban, hosszú úton közelítettük meg a hegyet. Az alaptáborba, Vorohtára előző nap érkeztünk. Ezen az úton volt első sátorban töltött éjszakám is, és először láthattam a csillagokat a városi fényszennyezések nélkül. Ott voltak a hegyek, ott voltunk mi, és a hűvösben pattogó tábortűz. Innen már látszott az úticél, de még hosszú út volt előttünk, hogy felérjünk. Maga a hegy az Ukrán-Kárpátok legmagasabb részén, a Csornahorai masszívumban található. Ivano-Frankivszk megye és Kárpátalja határán.

A hosszú úton a bükkerdők folyamatosan mennek át tűlevelűekké, majd törpefenyvesek következnek. A fák alatt jól esik a hűvös, de kiérve a hegygerincre nincs árnyék. A júliusi hőségben nehéz teljesíteni ilyen terepen, főleg, ha kezdők vagyunk, és a szezonális allergia is keresztbe tesz. Kétezer méter felé közeledve már csak szubalpesi réteket látunk, ahol csak lágyszárú növények vannak. Itt már hűvös a levegő, érződik, hogy ritkább is. Bő három óra mászás után érjük el a csúcsot. A hegy kúpalakú formáját az utolsó jégkorszak alakította. A jég csiszolta ilyenné. Nehezen, de mindenki felér. Hoverla, 2 061 méter – obeliszk, tábla és sok zászló jelzi, hogy felértünk Ukrajna legmagasabb pontjára. A csúcson rengeteg turistával találkozunk, mindig sokan látogatják. Éppen ezért a hegyoldalban és a csúcson is sok a szemét, ki vannak taposva a növények. Egy kapszulába zárt kőtáblán minden megyéből van egy kis föld, ezt Ukrajna függetlenségének kikiáltása után öt évvel készítették.

A csúcson gyönyörű látvány fogad, látszik a többi kétezer méter feletti csúcs. Belőlük az ukrán Kárpátokban hat van: a csornahorai Pip Ivan, Brebeneszkul, Gutin Tomnátik, Rebra, Hoverla, Petrosz. Ez kárpótol mindent.

Leégve, fáradtan indulunk a sátorhelyünkre, ahol már készül a vacsora. Nem messze a hegy lábánál ered a Prut folyó. A hosszú nap után jólesik benne a fürdés. Nem egy ötcsillagos szálloda medencéjében vagyunk, hanem egy hegyi patak hideg vizében és ez nagyon frissítő élmény.

Gyöngyössy Tibor

Kárpátalja.ma